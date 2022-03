Lapadula no fue convocado en Benevento por lesión y su presencia ante Uruguay corre peligro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una semana y media resta de espera para poder ver el duelo que enfrentará a la selección de Uruguay y la de Perú el 24 de marzo (20:30) en el Estadio Centenario por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Hasta el momento los entrenadores, Diego Alonso y Ricardo Gareca, han dado a conocer la lista de los reservados, pero en estos días deberán limitarla a los convocados.

Ambos aún tendrán incertidumbres porque hay jugadores que están en recuperación o que podrían quedar fuera por lesión. Este lunes la alarma se encendió para el seleccionador del conjunto incaico, ya que el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula no fue convocado para el duelo de este martes de Benevento, el equipo italiano en el que milita.

Según medios italianos, el atacante no estuvo entre los nombres de su equipo para enfrentar ante Brescia por un esguince de tobillo, lo que pondría en aprietos para el partido por Eliminatorias en 10 días, aunque sostienen que la lesión no sería algo grave.



Hasta el momento el club no ha hecho oficial esta información.

Cabe recordar que Gareca no incluyó en la lista a los veteranos delanteros Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes aún no han completado el proceso de recuperación de las lesiones que arrastran desde el año pasado. Sobre esta decisión, el DT aclaró que no consideró a las dos figuras estelares de la ofensiva peruana porque aún "no tiene autorización" médica.

En Uruguay, de los 45 reservados por el Tornado Alonso, el que está en duda es José María Giménez, que salió sentido en el último duelo del Atlético de Madrid, pero que este lunes fue convocado para el partido del martes por Champions ante Manchester United, por lo que podría llegar bien al duelo ante Perú.

Lista de 29 convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese, Angelo Campos y José Carvallo.



Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Aldo Corzo, Alexander Callens, Christian Ramos, Carlos Zambrano, Marcos López y Jhilmar Lora.



Volantes: Wilder Cartagena, Sergio Peña, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carillo, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles, Raziel García, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Jairo Concha y Edison Flores.



Delanteros: Santiago Ormeño, Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Lista de 45 convocados de Uruguay

Arqueros: Martín Campaña, Sebastián Sosa, Guillermo de Amores, Nicolás Vikonis, Fernando Muslera.



Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Bruno Méndez, Leandro Cabrera, Damián Suárez, Guillermo Varela, Giovanni González, Matías Viña, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Alfonso Espino.



Volantes: Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Juan Manuel Sanabria, Fernando Gorriarán, César Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Gastón Pereiro, Facundo Torres, Santiago Rodríguez, Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz.



Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Martín Satriano, Diego Rossi, Federico Martínez, Jonathan Rodríguez, Nicolás López, Maximiliano Gómez.