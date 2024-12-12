Lasalvia dijo que lo de Jonathan Rodríguez a Peñarol es una "posibilidad" y opinó del tema Diente López-Bava

Redacción El País

Edgardo "Chino" Lasalvia, representante de futbolistas y reconocido fanático de Peñarol, habló este jueves y dijo que la llegada de Jonathan Rodríguez al aurinegro en este mercado es una "posibilidad". También dio su opinión de un tema de actualidad en Nacional: el diálogo que mantuvieron Nicolás "Diente" López y Jorge Bava, las repercusiones que trajo y qué consecuencias podría llegar a traer luego de las elecciones en el tricolor.

Al ser consultado por 100% Deporte (Sport 890) acerca de la situación actual de Rodríguez, actual jugador del Portland Timbers, Lasalvia respondió: "Es goleador en todos los lados a donde va. Tengo algún sondeo de Arabia, pero Jona prefiere no volver a ese mercado. Tiene tres hijos hermosos, está muy buien con Cindy y está esperando su regreso a Peñarol si Dios quiere".

En referencia a cuánto tiempo falta para que se concrete su retorno al Mirasol, dijo: "Falta dependiendo de la insistencia del entrenador y de lo que Peñarol pueda invertir". Luego reconoció que podría suceder en este mercado: "Puede ser una posibilidad sin problema".

La opinión de Edgardo Lasalvia sobre el tema Diente López-Jorge Bava

Edgardo Lasalvia. Foto: Archivo El País.

De acuerdo a lo informado por Minuto 1 (Carve Deportiva) este miércoles, el entrenador Jorge Bava y Nicolàs López mantuvieron un contacto telefónico en el que el DT le transmitió al futbolista que no tiene ningún tipo de problema personal con él y que, en caso de llegar a ser el entrenador de Nacional el próximo año (si ganan las elecciones Vairo - Perchman), armará el equipo en función de él.

Al respecto, en el programa 100% Deporte (Sport 890), el ingeniero José Decurnex —candidato por la lista oficialista 1899 Compromiso Nacional— confirmó que, a pesar del diálogo telefónico, se mantuvieron las diferencias entre las partes respecto a lo sucedido en México, momento en el que se pudo dar la llegada del Diente al tricolor nuevamente.

Nicolás "Diente" López tras el gol anotado en el partido ente Nacional y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Según publicó el medio partidario Pasión Tricolor y el periodista Martín Charquero en su cuenta de X, y pudo confirmar Ovación con fuentes cercanas a López, si Bava asume como técnico, el atacante buscará su salida de Nacional, pues entiende que no se fue justo con él y tuvo una mala experiencia con Bava en León. Lógicamente que, ahora lo primero que hay que esperar es que se desarrollen las elecciones el sábado 14 de diciembre para saber cómo sigue esta historia y luego, en caso de que gane Nacional infinito, ver si finalmente arriba Bava al tricolor.

Por lo pronto, Flavio Perchman se expresò en su cuenta de X (antes Twitter): "Vamos a esperar las elecciones, pero siempre intentaremos lograr un arreglo. Más allá de lo que pase, el Diente López sí o sí va a seguir jugando @Nacional. La idea es renovarlo por un año y medio más…".

Vamos a esperar las elecciones, pero siempre intentaremos lograr un arreglo. Más allá de lo que pase, el Diente López sí o sí va a seguir jugando @Nacional . La idea es renovarlo por un año y medio más… — Flavio Perchman (@FlaCePer) December 11, 2024

Lasalvia opinó sobre este tema puntual del mundo Nacional y, cuando le consultaron en qué momento dejará la representación de futbolistas para pasar a ser dirigente como planea Perchman, contestó en primera instancia: "No me hagan darle palo al gordo que lo quiero mucho, no me hagan darle palo. Porque el gordo no va a dejar nada, ¿a quién va a dejar? Cerrá y vamos. Es mi amigo y lo quiero mucho. Lo que sí le doy un consejo: mi cuadro es más grande que ningún jugador y ningún técnico. Que se vayan los dos, ¿cómo van a estar peleando públicamente que si es uno u otro? Con la historia que tiene el tradicional adversario con tres Libertadores y tres Intercontinentales".

Y añadió: "Es una falta de respeto, no quiero hablar de Nacional porque ya saben cómo es mi pensamiento y lo respeto mucho, pero es una falta de respeto. Si pasa en Peñarol yo me caliento. ¿Qué se comieron? ¿Son más importantes que el club, que la gente? Mmm…".

Lasalvia sobre el tema Diente López- Bava: "Están dejando a Nacional como rehén de una situación particular"

"El rencor se arregla adentro de una pieza hablando como dos hombres o no se arregla, pero se habla entre ellos dos. Y el club siempre tiene que estar por delante de cualquier cosa, de cualquier situación y persona", añadió Lasalvia sobre uno de los temas de actualidad del tricolor.

Cuando le repreguntaron si piensa que los dos tienen que alejarse de Nacional, respondió: "No, yo diría que si están dejando a Nacional en el medio o de rehén de una situación particular, que se vayan los dos porque ninguno de los dos tiene la grandeza o humildad para estar en el club. ¿Cómo voy a decir si él viene yo me voy? Y tanto no lo querías al club. Estoy pensando no solo en Nacional, sino en cualquier equipo donde hay hinchas y amor a la camiseta".