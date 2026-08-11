Las sanciones tras la primera fecha del Clausura: dos partidos para Camilo Cándido, Juan Acosta y Gastón Ramírez

La Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este lunes los fallos correspondientes a los episodios ocurridos en el inicio del Torneo Clausura, con suspensiones que involucran a Nacional, Boston River y Danubio.

Una de las principales resoluciones tiene como protagonista a Camilo Cándido. El lateral de Nacional fue sancionado con dos partidos de suspensión por “agresión” y “desobediencias”, de acuerdo al fallo de la Comisión Disciplinaria.

De esta manera, el futbolista tricolor deberá cumplir la pena en las próximas dos fechas del Torneo Clausura y se transforma en una baja para el equipo dirigido por Jorge Bava.

Boston River tuvo dos futbolistas suspendidos por los incidentes de la primera fecha. Juan Acosta recibió dos partidos de sanción por “agresión” y “desobediencias”, la misma cantidad que Gastón Ramírez, aunque en el caso del experimentado mediocampista la resolución se fundamentó en “injurias” y “desobediencias”.

A su vez, la Comisión resolvió hacer lugar a la solicitud presentada por Boston River para la rehabilitación condicional de Agustín Aguirre, prevista en el Código Disciplinario vigente.

Otro de los sancionados fue Hernán Novick, ayudante técnico de Leonardo Ramos en Danubio. El ex futbolista recibió un partido de suspensión por “desobediencias”.

En tanto, Gastón Silva de Progreso, cumplirá solamente la suspensión automática, dado que la Comisión entendió que las situaciones denunciadas “no tipifican”.

El fallo también incluyó resoluciones relacionadas con las parcialidades. Cerro recibió una multa de 60 unidades reajustables (UR) por responsabilidad objetiva de los clubes e incumplimientos vinculados al protocolo de seguridad, mientras que para las parcialidades de Danubio, Defensor Sporting y Nacional se resolvió “téngase presente”.

Además, Montevideo Wanderers recibió un apercibimiento por un hecho ocurrido en la final del Torneo Intermedio. En el caso de Peñarol, también correspondiente a ese encuentro, la Comisión estableció que se instruirá el procedimiento por cuestiones vinculadas al protocolo de seguridad, banderas, pirotecnia y cánticos.

Las discusiones al término del partido entre Nacional y Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Todas las suspensiones decretadas por la Comisión Disciplinaria

La resolución de la Comisión Disciplinaria dejó cuatro futbolistas suspendidos luego de los encuentros correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura:

Camilo Cándido (Nacional): dos partidos. El lateral tricolor fue sancionado por “agresión” y “desobediencias”, en aplicación de los artículos 9.10 y 9.4 del Código Disciplinario.

Juan Acosta (Boston River): dos partidos. El futbolista del Sastre recibió dos fechas de suspensión por “agresión” y “desobediencias”, también contempladas en los artículos 9.10 y 9.4.

Gastón Ramírez (Boston River): dos partidos. El experimentado mediocampista fue castigado por “injurias” y “desobediencias”, según los artículos 9.3 y 9.4 del Código Disciplinario.

Las discusiones del final del partido entre Nacional y Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Hernán Novick (Danubio): un partido. El ayudante técnico de Leonardo Ramos recibió una fecha de suspensión por “desobediencias”, en este caso por aplicación del artículo 9.4.

En tanto, Gastón Silva y Gastón Linares ayudante técnico de Progreso, quedaron sin sanción, ya que la Comisión Disciplinaria determinó que las situaciones denunciadas “no tipifican” una infracción, de acuerdo al artículo 8.1.

Por otra parte, Boston River solicitó la rehabilitación condicional de Agustín Aguirre, contemplada en el Código Disciplinario vigente, y la Comisión resolvió hacer lugar al pedido.