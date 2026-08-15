La impactante foto del tobillo de Brahian Aleman, figura de Cerro en el triunfo de atrás frente a Albion

El gran nivel de Brahian Alemán es una de las razones por las que Cerro ha mejorado su imagen y acumula tres victorias en los últimos cuatro partidos de la Liga AUF Uruguaya 2026. No solo por su nivel, sino que el talentoso futbolista subió una imagen a sus redes sociales que da cuenta de ese compromiso y es por cómo tiene el tobillo derecho.

El exjugador de Defensor Sporting, de 36 años, reposteó una historia de Instagram de su pareja donde se lo ve marcando el gol que significó el empate momentáneo ante Albion en el Estadio Luis Tróccoli y la asistencia a Augusto Cambón para el 2-1 final en el minuto 88.

Además de esas dos acciones, hay una imagen en la que da cuenta cómo luce el tobillo derecho de Alemán, que tiene varios puntos de sutura. Cabe destacar que el exjugador de Gimnasia Esgrima La Plata lleva disputados un total de 19 encuentros con la camiseta del Villero donde marcó dos goles y brindó seis asistencias.

El tobillo de Brahian Alemán.

Este triunfo fue fundamental para Cerro en su afán de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo, ya que puede salir de la zona de descenso a la Segunda División Profesional. Aún sigue en la zona roja de las posiciones, pero puede salir de ella en esta segunda fecha del Torneo Clausura en la zona roja.

¿Qué debe pasar para que no esté en descenso? Que Wanderers no le gana a Cerro Largo este sábado en el Parque Viera, desde la hora 19:30.

El andar de Cerro en el Torneo Clausura viene siendo impecable. El equipo que dirige técnicamente Alejandro Cappuccio acumula dos victorias al hilo. Y una de ellas fue ante un rival directo por la permanencia como fue Danubio en la primera jornada del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.