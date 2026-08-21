La historia detrás de la salida de Enzo Ferrari de Uruguay y quién asumiría en los amistosos de la Celeste

El entrenador de arqueros de la selección uruguaya, Enzo Ferrari, se despidió a través de redes esta semana con palabras de agradecimiento. Para el sanducero de 42 años, que también es DT recibido y profe de educación física, fue un orgullo representar a la Celeste en los últimos cuatro años, y en eventos como la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

El profesional finalizó contrato con la AUF el 31 de julio y, aunque inicialmente se le habló para renovar hasta fin de año, finalmente ese hecho quedó sin efecto. Incluso hubo integrantes del Ejecutivo que se sorprendieron ante la decisión de que no siga en ese rol en la selección mayor.

Informalmente se le había hablado de continuar hasta fin de año tanto en los amistosos con la mayor, como también en alguna de las categorías formativas. Pero, cuando esperaba el llamado para presentarse a renovar, esa comunicación existió pero para decirle que no se le renovaría el vínculo.

El director de selecciones Jorge Giordano le dijo a Ovación que en la fecha FIFA estará en ese rol uno de los entrenadores de arqueros que está en juveniles, y todo hace indicar que será Ignacio Bordad. En tanto, Ferrari ya regresó a Paysandú, donde reside.

El fin de un ciclo

“Para algunos podría ser un día triste, para mí un momento de tranquilidad y orgullo total de haber podido trabajar durante 4 años defendiendo a tu país. Agradecido con cada uno de aquellos que formaron parte de una forma u otra a lo largo del recorrido… Nombrarlos sería arriesgado por el temor a olvidarme de alguno… Por eso, simplemente desde el “gracias” es mi forma de recordarlos. Siempre Uruguay! ‘Que ruede el destino…el viaje continúa”, fue el mensaje que escribió Ferrari en redes sociales al no continuar en la Celeste.

Luego de su carrera como arquero, se formó como profesor de Educación Física y no dejó de lado su pasión por el arco formándose como entrenador de fútbol y de arqueros. Liverpool, donde tuvo un paso como jugador, lo recibió y se despidió del equipo negriazul en 2023 por un desafío aún mayor: las selecciones uruguayas.

Desde comienzos de esa temporada, Ferrari comenzó a trabajar en el Complejo Celeste con las categorías Sub 15 y Sub 17 hasta que terminó dando el salto a la mayor. A mediados de 2024, Enzo Ferrari fue promovido por Marcelo Bielsa y viajó a la Copa América 2024 con la selección mayor.