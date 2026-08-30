La estrategia de Nacional para controlar a Leonel Jaime en el clásico frente a Peñarol en el Campeón del Siglo

El argentino Leonel Jaime es uno de los jugadores que tiene los focos encima en este nuevo clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, por el simple hecho de que la viene rompiendo desde que se puso la camiseta amarilla y negra, y ha sido quizás el principal responsable de la mejora del Carbonero en este comienzo del segundo semestre. Y, por supuesto, es uno de los hombres a controlar sobre quien puso la lupa el flamante entrenador tricolor, Daniel Carreño.

Manyas y bolsos están jugando este domingo por la cuarta fechas del Torneo Clausura (Liga AUF Uruguaya 2026) y al cabo del primer tiempo el visitante se fue con ventaja de un gol que convirtió Francisco Calvo. Mientras que el local no encontró los caminos al gol y en parte es a la estrategia que implementó su tradicional rival para marcar de manera escalonada al joven atacante argentino.

Para entender esa estrategia hay que poner el ojo en el 11 inicial que paró Carreño: Luis Mejía en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera en el fondo; Lucas Rodríguez, Santiago Silva y Luciano Boggio en el medio; Gastón Martirena por derecha, Rodrigo Martínez por izquierda; y Maximiliano Gómez como única referencia de ataque, pero salió sentido a los 13' y su lugar lo ocupó Maximiliano Silvera —quién recibió una caliente bienvenida de parte de los hinchas de Peñarol—.

Mirando hacia el otro lado de la cancha, Diego Aguirre paró a Jaime suelto detrás del doble nueve que forman Matías Arezo y Abel Hernández. Pero el argentino suele volcarse hacia la banda derecha para enganchar hacia el medio y buscar el remate de zurda, o bien asociarse con Javier Cabrera que ocupó el carril derecho.

En ese contexto, Nacional dispuso durante la primera parte a cuatro hombres para que controlen a Jaime y básicamente no lo dejen respirar cuando recibe la pelota. Ellos son Calvo y Viera, que juegan por el sector izquierdo de la defensa, y Rodríguez y Boggio del mediocampo. Entre los cuatro futbolistas tuvieron la tarea de asfixiar a Jaime cada vez que recibió el balón, y al menos en los primeros 45 minutos lo lograron.

El argentino no encontró espacios para conducir con pelota, que ha sido su gran virtud en los últimos partidos de Peñarol y a partir de lo que el equipo ha encontrado las mayoría de sus ocasiones de gol.