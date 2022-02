El Kun Agüero mostró su faceta de relator con un gol de su heredero y defendió la actuación de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como es de costumbre el Kun Agüero se reunió con sus seguidores a través de Twitch y conversó con ellos sobre varios temas. Lo hizo mientras miraba el partido entre River Plate y Patronato por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional, duelo que finalizó 4-1 con un triplete de la nueva joya argentina: Julián Álvarez.



Fue en el momento del empate ejecutado por el Araña cuando el exfutbolista argentino mostró una nueva faceta y relató su primer gol. El Kun se mostró divirtido observado a su futuro heredero en el Manchester United.

👀¿LO TENÍAN COMO RELATOR?



😂El Kun Agüero relató el primer gol de Julián Álvarez en el triunfo de #River ante #Patronato por 4-1.



🎥 @KRUesports pic.twitter.com/0yNMdY2cCu — Botines & Escritorios (@botinesenweb) February 17, 2022

"Buen cambio de frente... dale ahí está... Álvarez gooool...", enfatizó el exjugador del Barcelona y el City, mientras se impulsaba con su silla con rueditas y lo remató con: "Golazo de Álvarez, 1-1 está el partido...festeja a lo Pascualito Rambert".



Aunque Agüero recibió muchos comentarios por esta última comparación, ya que el exdelantero de Independiente, solía celebrar sus tantos abriendo los brazos y planeando para simular un avión. Julián, por su parte, lo realiza al estilo Hombre Araña, y por eso su apodo.

"Julián Álvarez es muy bueno en serio. Me llevo bien con él desde la etapa en la selección. Siempre me preguntó cosas como delantero y le di mi experiencia", había dicho Agüero en otra transmisión.



No obstante, el Kun, ídolo de los Ciudadanos, expresó un recaudo que deberá tener en cuenta el atacante argentino. "Habría que ver de qué lo van a usar en Manchester. Yo no sé si se va a acostumbrar a ser un delantero nueve. Él es un delantero más libre, yo lo dejaría arriba, como media punta o segunda punta. El tema es que Pep Guardiola no usa delanteros. No sé dónde podría encajar Julián ahora en el City", sostuvo.

Sin pelos en la lengua

El Kun no se calla nada, nunca lo hizo y menos lo hará ahora. Ya venía de responder todo a sus seguidores a través de Twitter este martes, pero siguió expresando sus sentimientos a determinas cuestiones en el streaming del miércoles. Donde, además de relatar los goles de Álvarez, defendió a Lionel Messi, luego de que la prensa francesa no fuera muy amable con los comentarios del astro argentino por su rendimiento en el duelo PSG-Real Madrid por los octavos de Champions League.

"Que mal lo del penal de Leo Messi, en cima jugó re bien, la rompió. No es porque sea mi amigo, sino porque jugó re cheto. Estuvo muy activo, lastima el penal, pero eso le pasa a todo el mundo, después la rompió. Las revistas y los diarios franceses lo mataron, cualquiera. Son unos giles", expresó el Kun.

"Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y le dije: ‘No, porque aguante Lio Messi‘. Corta. Así que chau, nos vemos. Ahora, estoy enojado", añadió