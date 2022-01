Peñarol, Luis Suárez disfrazado y Edinson Cavani son parte de la serie de Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caos perfecto se llama la mini serie documental que retrata la vida de Neymar y que se estrenó en la plataforma Netflix este martes. Con solo tres capítulos, de aproximadamente una hora cada uno, el astro del PSG recorre su carrera desde sus inicios en el fútbol hasta la actualidad.

En el documental hay referencias y vínculos con Uruguay, y una de las primeras relaciones es que en el primer episodio el crack brasileño habla sobre la final entre Santos y Peñarol. Pero esta no es la única imagen que se le hará familiar a alguien de nuestro país.

En la serie hay muchos testimonios e imágenes de futbolistas que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Y si hay un jugador uruguayo que debía estar presente ese es Luis Suárez. El salteño compartió grandes momentos y consagraciones con Neymar, recuerdos que están guardados y forman parte del documental.



Es en el segundo capitulo cuando astro repasa la obtención de la Champions League con el famoso tridente MSN del Barcelona: Messi, Suárez y Neymar.



“Suárez, Messi y yo, los tres. En pedo”, comenta Neymar riendo, mientras muestra los videos del Pistolero, la Pulga y él disfrazados en el festejo. "Nunca había visto a Messi así", se escucha.

Cavani en pleno festejo, junto a Neymar y Mbappé

Edinson Cavani también hace su aparición cuando Thiago Silva habla de la llegada de una "estrella" al PSG. La cual “le genera envidia a ciertas personas”, comenta el actual defensa del Chelsea.



Es allí cuando el Matador hace su aparición tras un festejo, intentando palmearle la espalda al astro brasileño, que justo se mueve, por lo que el salteño no llega a hacerlo. Esta imagen no causó muy una impresión en muchos uruguayos, ya que algunos no tomaron muy bien la elección del audiovisual luego de esa frase.