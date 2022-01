La suma millonaria que está dispuesto a pagar el City por Julián Álvarez, el Rey de América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manchester City realizó una oferta formal por Julián Álvarez, el crack de River Plate que fue votado como el mejor del continente en 2021 en la Encuesta América le responde a El País. Las cifras que manejan en Núñez son impactantes.

Después de que Julián Álvarez recibiera propuestas económicas de Napoli, Atalanta, Fiorentina y Niza que no se transformaron en ofertas formales de club a club, Manchester City irrumpió en la escena como el gran candidato para fichar al goleador de 21 años. Ahora, la dirigencia de River asegura que aceptarán la oferta del club inglés por un total de US$ 27,5 millones brutos, entre pagos y bonus. De esta manera, descontando impuestos, a la entidad de Núñez le quedarán alrededor de US$ 20,5 millones limpios.

De acuerdo a lo que se afirma en los pasillos del Monumental, Álvarez continuaría en el club hasta junio y todavía se negocia la posibilidad de sostenerlo hasta diciembre, tras el final de la Copa Libertadores y el Mundial Catar 2022, una de las grandes aspiraciones del goleador que pelea por un lugar en la lista de la selección de Lionel Scaloni. Por otro lado, también aseguran que la operación se trata del “comienzo de una relación con el City, que se vio impulsada por el vínculo entre Pep Guardiola y Marcelo Gallardo”.



Al día de hoy, River tiene el 85% de la propiedad del pase del delantero y Atalaya de Córdoba, club que lo formó, posee el 15% restante. Pese a eso, en cualquier caso, debido a lo establecido cuando el juvenil llegó a Núñez en 2015, la institución cordobesa cobrará como tope un millón de dólares cuando se realice la transferencia.

Al mismo tiempo, la idea es fomentar la competencia interna del plantel y cerrar el quinto refuerzo del mercado: Esequiel Barco. Como Atlanta United necesita desprenderse del contrato del ex Independiente (vence en diciembre de 2022) por el tope salarial para poder incorporar a Thiago Almada desde Vélez, en River decidieron entrar en la disputa por el delantero de 22 años y competir con Flamengo e Inter, dos poderosos brasileños que también lo buscaban.



Lo cierto es que, tras una conversación con Marcelo Gallardo, el futbolista aceptó la propuesta de volver a la Argentina y, por estas horas, en Núñez trabajan para cerrar la negociación, que se daría a préstamo por un año con cargo y con opción de compra. En caso de alcanzar un acuerdo en el corto plazo, el futbolista podría volar desde los Estados Unidos y, en el inicio de la próxima semana, realizarse la revisión médica para sumarse al plantel.



Pero no todo termina ahí. Para el DT millonario es fundamental poder seguir cerrando futbolistas, más aún sabiendo que la partida de Álvarez es cada vez más inminente. Debido a esto, volvió a aparecer en escena el nombre de Facundo Farías, la joya de Colón por la que se realizaron sondeos y consultas a finales del año pasado. En las próximas horas podría haber novedades sobre una novela que todavía no parece haber terminado, aunque desde Núñez le bajan el tono a la posibilidad de ofertar por él. Y aún hay más: también hay charlas con el Grupo City por Valentín Castellanos, el goleador del campeón de la MLS y con pasado en Montevideo City Torque que ya confesó que desea ser dirigido por Gallardo. Según aseguran las partes, si no es vendido en este mercado de pases, su arribo está vinculado con la posible salida de Álvarez: si River pierde a su estrella, podría acelerar por él.