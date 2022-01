El futbolista con pasado reciente en Torque y que ahora quiere Gallardo para River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate, último campeón del fútbol argentino, se apronta para una nueva temporada que además de la actividad local tendrá el principal atractivo de la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo ya anunció tres contrataciones (los defensores Emanuel Mammana y Leandro González Pirez y el volante Tomás Pochettino) y ahora va por un hombre de ofensiva.

¿El nombre? Valentín Castellanos, exdelantero de Torque. Se contactaron conmigo, se contactaron también con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Es algo muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Hablé con un colaborador de Gallardo", contó el futbolista a TyC Sports.



"Me llamaron para ver cómo estaba la situación para venir, si estaba

interesado y obviamente que le dije que sí. Que te llame River en esta situación, como está jugando ahora, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente que le dije que sí", añadió.

El Taty, que se probó en River en 2015 cuando tenía 15 años y no quedó, ahora está ante la chance de ponerse la Banda roja.



En 2017 el mendocino fue a probar suerte al otro lado de la cordillera para comenzar su carrera en Universidad de Chile. Con poco lugar en el equipo, pasó a préstamo al fútbol uruguayo para defender a Torque.



En el primer año, en 2017, integró el plantel que obtuvo el ascenso a Primera División. Luego jugó un semestre en la máxima categoría, pero rápidamente sus buenos rendimientos lo llevaron New York City de la MLS.



Con la camiseta de Torque, el atacante convirtió cinco goles en 31 partidos. En el fútbol de Estados Unidos, donde fue campeón la última temporada junto al uruguayo Santiago Rodríguez, anotó 37 veces en 104 encuentros.



En 2020, además, Castellanos defendió a la selección de su país en el Preolímpico Sudamericano donde Argentina gritó campeón y sacó pasaje para los Juegos de Tokio.