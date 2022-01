El fuerte testimonio del nuevo refuerzo de River: "Estuve a punto de tirarme a las vías del tren"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zenit de Rusia ya confirmó la salida de Emanuel Mammana y en River Plate ya lo esperan con los brazos abiertos para transformarse en refuerzo para el plantel 2022 de Marcelo Gallardo en un año donde el Millonario apunta a volver a dar el golpe en el continente.

El zaguero de 25 años retorna de esta manera al club que lo vio nacer futbolísticamente en la vecina orilla y al que defendió durante 25 partidos marcando dos goles.

La novedad de su regreso al fútbol argentino fue grande y en las últimas horas se expresó ante esta situación, pero en entrevista con el programa Un buen momento de Radio La Red también dejó un recuerdo muy fuerte: el día que intentó suicidarse.

"Todos los que les pasó de perder a los papás saben lo duro que es. Tuve las ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Una persona que me sacó me salvó la vida", confesó el futbolista que también pasó por el Lyon de Francia y el Sochi de Rusia.

"Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, vi que venía y como que no tenía más ganas de nada, estuve a punto de tirarme. Pero me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso", agregó.

El zaguero argentino también dio detalles de las dificultades que pasó siendo chico. "¿Qué es no tener nada?" le preguntaron al futbolista y declaró: "Que comía gracias a las mercaderías que me daba River. Cuando estaba en inferiores nos ayudaba con alimentos y mi papá siempre trataba de pedir dos cajas o tres para tirar unos días porque no teníamos nada. A veces me decía la típica que comiera yo porque no tenia hambre y era porque había poca comida".



"Cuando muchos me dicen que tuve lesiones duras, eso no es duro, son cosas que se pueden recuperar, duro son otros momentos feos que me tocó vivir como la mala suerte de perder a mis padres, pero también me dio fortalezas para recuperarme y estar donde estoy", sentenció.