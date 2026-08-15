Juventud vs. Montevideo City Torque en vivo por el Torneo Clausura: un Ciudadano entonado visita Las Piedras
En el Parque Artigas y en medio de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo de Marcelo Méndez enfrenta al de Sergio Blanco por la segunda fecha.
La jornada de sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura continúa con un partido que promete como el protagonizan desde las 13:00 horas los equipos de Juventud de Las Piedras y el Montevideo City Torque, que viene entonado tras su triunfo como visitante frente a Tigre por Copa Sudamericana.
Es que los dirigidos por Marcelo Méndez ganaron 1-0 en Victoria y ahora definirán en el Estadio Centenario el pasaje a los cuartos de final para seguir haciendo historia en este certamen internacional.
Del otro lado el Ciudadano tiene a un conjunto pedrense que bajo el mando de Sergio Blanco quiere sumar su primera victoria en el Torneo Clausura tras haber empatado en la primera jornada con Cerro Largo en Melo.
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