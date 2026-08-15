Juventud vs. Montevideo City Torque en vivo por el Torneo Clausura: un Ciudadano entonado visita Las Piedras

La jornada de sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura continúa con un partido que promete como el protagonizan desde las 13:00 horas los equipos de Juventud de Las Piedras y el Montevideo City Torque, que viene entonado tras su triunfo como visitante frente a Tigre por Copa Sudamericana.

Es que los dirigidos por Marcelo Méndez ganaron 1-0 en Victoria y ahora definirán en el Estadio Centenario el pasaje a los cuartos de final para seguir haciendo historia en este certamen internacional.

Del otro lado el Ciudadano tiene a un conjunto pedrense que bajo el mando de Sergio Blanco quiere sumar su primera victoria en el Torneo Clausura tras haber empatado en la primera jornada con Cerro Largo en Melo.