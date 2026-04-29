Juventud de Las Piedras vs. Puerto Cabello por Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver al equipo pedrense

Tras empatar 1-1 con Cienciano en el Estadio Centenario y caer 2-1 como visitante ante Atlético Mineiro, Juventud de Las Piedras apuesta a cosechar su primera victoria al volver a jugar como local por la Copa Sudamericana y en esta ocasión ante Academia Puerto Cabello de Venezuela.

El encuentro por el grupo B comenzará hoy a las 19:00 y contará con la transmisión de ESPN 4 y Disney+.

Esta noche, pero desde las 21:30 será el turno de que se midan los otros rivales: Cienciano ante Atlético Mineiro.

Los dirigidos por Sergio Blanco vienen de empatar 1-1 frente a Liverpool en el Parque Artigas de Las Piedras por la fecha 13 del Apertura de la Liga AUF Uruguaya, mientras que su rival de turno viene de empatar 1-1 contra Monagas en condición de visitante por la Fecha 13 del Torneo Apertura de Venezuela.

Alineaciones probables

Juventud: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Renzo Rabino, Emanuel Más; Emanuel Cecchini, Mateo Izaguirre, Facundo Pérez; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.

Puerto Cabello: Joel Graterol; Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Gerónimo Bortagaray, Gustavo González; Pablo Lima, Heiber Linares, Daniel Saggiomo, Jean Franco Castillo; Andrés Ponce.