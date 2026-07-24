Jugó el Mundial 2026 para Australia, fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo en cocaína

El centrocampista australiano Cristian Volpato fue detenido por la policía por exceso de velocidad en Sídney, Australia, y dio después positivo en cocaína, pocos días después de haber participado en el Mundial 2026, según informaron el viernes varios medios australianos.

La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.

Según varios medios australianos se trata de Volpato, jugador del Sassuolo de la Serie A italiana y que acaba de participar en el Mundial 2026 con los Socceroos.

Durante el primer control dio negativo en un control de alcoholemia, antes de volver a ser detenido dos horas más tarde, precisó la policía.

En esa ocasión fue sometido a un control antidrogas en el que dio positivo en cocaína, según la policía. Se realizó una segunda muestra para un análisis más profundo.

"Su permiso de conducir internacional ha quedado suspendido seis meses, retirándole también el derecho a conducir en Nueva Gales del Sur", indicó la policía.

Volpato disputó tres partidos con los Socceroos durante el Mundial, después de haber elegido representar a Australia y no a Italia poco antes del torneo que se llevó a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Nacido y criado en Sídney antes de marcharse al extranjero, Volpato había representado a Italia en varias categorías inferiores.

Tony Basha, entrenador que formó a Cristian Volpato antes de su marcha hacia Italia y mentor del futbolista, declaró al Sydney Morning Herald que el centrocampista niega haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilegal.

"Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)", declaró. "Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave".

La actuación de Australia en la Copa del Mundo 2026

La selección de Australia formó parte del Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Turquía y Paraguay. El elenco de Oceanía debutó con un buen triunfo ante los turcos por 2-0, luego sucumbió 2-0 ante uno de los países anfitriones y cerró la fase de grupos igualando sin goles ante el equipo guaraní.

El camino de Australia en la máxima cita mundialista llegó a su fin en los dieciseisavos tras perder 4-2 ante Egipto en la tanda de los penales luego de haber igualado 1-1 en los 120 minutos del partido que se jugó en el AT&T Stadium en Dallas.

Cristian Volpato vio acción en tres de los cuatro partidos que disputó Australia en la Copa del Mundo. El único encuentro en el que quedó relegado en el banco de los suplentes fue en la victoria contra Turquía en el Estadio BC Place en Vancouver, Canadá.

Con información de AFP