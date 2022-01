Los jugadores del medio local que va a citar Diego Alonso para las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, dio a conocer en la noche del jueves la lista de convocados para los partidos ante Paraguay (27 de enero en Asunción) y Venezuela (1 de febrero en Montevideo) por las Eliminatorias.

El DT dio una nómina integrada por 24 futbolistas, todos del exterior. Sin embargo, citará tres o cuatro más del medio local.

Ovación había informado en la previa a la publicación de la lista que, de los 50 reservados, quedaría un grupo de entre 27 y 28 jugadores.



¿Quiénes se sumarían? De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación con fuentes cercanas al DT, incluiría a Sergio Rochet, de Nacional, y a Facundo Torres, que está cerrando su transferencia de Peñarol al Orlando City de la MLS.



Otro de los nombres que toma fuerza y no fue descartado por las fuentes consultadas es el de Giovanni González, que podría ser el tercero del plano local en meterse en la convocatoria.



¿Qué otros jugadores del medio local están reservados? Brian Ocampo, de Nacional, y Kevin Dawson, Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez, de Peñarol. Salvo Dawson, porque Alonso reconoció que citaría cuatro arqueros, los demás no están descartados para meterse en la convocatoria. Sin embargo los informantes dijeron a Ovación que hoy aparecen algo relegados en la consideración.



Alonso dará a conocer los convocados del fútbol uruguayo el próximo domingo. Es bueno destacar que los futbolistas del medio que sean convocados no estarán en el clásico amistoso del próximo 26 de enero en Maldonado.

Los 24 citados

Arqueros: Sebastián Sosa, Martín Campaña, Guillermo De Amores.



Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres, Sebastián Coates, Matías Viña, Damián Suárez, Mathías Olivera, Ronald Araújo, Leandro Cabrera.



Volantes: Matías Vecino, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Mauro Arambarri, Facundo Pellistri.



Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Diego Rossi, Nicolás López.

Los del exterior que quedaron afuera

Arqueros: Santiago Mele y Nicolás Vikonis.



Defensas: Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Agustín Oliveros, Bruno Méndez, Guillermo Varela, Joaquín Piquerez y Alfonso Espino.



Volantes: Fernando Gorriarán, César Araújo, Gastón Pereiro, Manuel Ugarte, Martín Satriano y Santiago Rodríguez.



Delanteros: Federico Martínez, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez y Cristhian Stuani.



Vale recordar que en caso de ser necesario, ante una eventual lesión o contagio de covid-19, el DT podrá recurrir a jugadores que quedaron fuera de esta nómina.