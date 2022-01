Selección: los 26 reservados cuyo nombres no aparecen en la convocatoria del Tornado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera convocatoria hecha por Diego "Tornado" Alonso para la doble fecha de Eliminatorias que afrontará la Selección de Uruguay dejó sorpresas. Algunas por nombres que no se esperaban estuvieran en la nómina definitiva y otras por sus ausencias, aunque en ambos casos hay que decir que no son más de dos. Por el momento son 24 los convocados, pero se espera que haya entre tres o cuatro más. Esto significa que, al día de hoy, 26 reservados no fueron confirmados: ¿quiénes son?

Vayamos por puestos y por eso comencemos por los arqueros. Sergio Rochet, Santiago Mele, Kevin Dawson y Nicolás Vikonis no fueron confirmados. En el caso del primero, seguramente será convocado el fin de semana cuando salgan los nombres de los futbolistas locales que tendrá Alonso. De hecho, Rochet pinta para ser titular. Los demás no estarán.

Pasemos a los defensas. Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Agustín Oliveros, Bruno Méndez, Guillermo Varela, Joaquín Piquerez, Alfonso Espino y Giovanni González tampoco aparecen en la nómina. Aquí hay que hacer algunas precisiones.



Oliveros quedó descartado por lesión y Gio González aún puede ser citado. Pero en esta lista hay al menos un nombre que llama la atención no esté: Piquerez. Aunque está sin actividad en Brasil, ha sido titular con la Celeste y fue el lateral izquierdo campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras.

En la línea media los que no fueron confirmados son: Fernando Gorriarán, César Araújo, Gastón Pereiro, Manuel Ugarte, Martín Satriano y Santiago Rodríguez. El nombre que destaca entre estos ausentes es el de Pereiro. No tanto los de Gorriarán y Ugarte, porque si bien estuvieron en las últimas citaciones, jugaron muy poco.

Miremos ahora los que atacantes que no están: Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez, Agustín Canobbio, Federico Martínez, Brian Ocampo, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez y Cristhian Stuani.



El Cabecita Rodríguez es baja por covid, pero Torres, Álvarez Martínez, Canobbio y Ocampo aún pueden ser llamados.