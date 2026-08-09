Jugaban Uruguay Montevideo y Paysandú, tiraron la pelota afuera y se produjo un insólito accidente en la ruta

La Segunda División Profesional regaló una situación que se volvió viral en redes sociales y tuvo que ver con el partido que protagonizaron Uruguay Montevideo ante Paysandú por la fecha 13 de la fase regular. Y eso se debió a un accidente de tránsito en los Accesos.

Fue el primer partido de la jornada de este sábado por la fecha 13 de la fase regular de la B en el Parque Ancap, donde un futbolista del Celeste de Pueblo Victoria quiso cortar un posible contragolpe del conjunto sanducero, le pegó con mucha fuerza al esférico y lo sacó del escenario.

Las cámaras de televisión se quedaron con la imagen de cómo la pelota salía eyectada rumbo a los accesos y algunos vehículos pasaron cerca de ella. Hasta que uno frenó y eso derivó que otro lo chocara desde atrás.

El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP. pic.twitter.com/yqCgcD3SAO — tuki (@leichh16) August 8, 2026

Esa situación originó que se volviera viral y varios usuarios lo comentaron por redes sociales. “El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP”, escribió uno e incluso medios argentinos y brasileños se hicieron eco de este singular hecho.

En el plano futbolístico, Uruguay Montevideo se quedó con los tres puntos al doblegar 1-0 a Paysandú. El único tanto del partido lo hizo Lucas Rodríguez y le sirvió para dejar al Celeste de Pueblo Victoria en la octava posición de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.

Fénix dejó pasar la chance de llegar a la cima

Ángel Rodríguez en el partido entre Fénix y La Luz. Foto: @CAFenix_.

Fénix no pasó del empate sin goles ante La Luz y dejó pasar la chance de alcanzar a Plaza Colonia en lo más alto de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional. El conjunto de Capurro llegó a los 29 puntos y quedó a dos del Pata Blanca, que aún debe disputar su encuentro por la fecha 13 de la fase regular de la B.

El otro duelo de este sábado tuvo la gran victoria de Colón sobre Cerrito por 1-0 con gol de Leandro Méndez. El tricolor de Brazo Oriental dejó atrás la racha de dos derrotas al hilo (3-2 ante Paysandú y 4-1 frente a Atenas de San Carlos) para trepar al sexto lugar de la Tabla Anual.

Cabe destacar que la actividad continúa este domingo con tres partidos, mientras que el gran líder de la Tabla Anual, Plaza Colonia, tendrá acción el lunes 10 de agosto cuando visite a Rentistas.

Así continúa la fecha 13 de la Segunda División Profesional

Domingo 9 de agosto

River Plate vs. Huracán

Hora: 10:00.

Parque Saroldi.

Miramar Misiones vs. Tacuarembó

Hora: 13:00.

Estadio Charrúa

Oriental de La Paz vs. Atenas de San Carlos

Hora: 16:00.

Parque Palermo.

Lunes 10 de agosto

Rentistas vs. Plaza Colonia

Hora: 16:00.

Complejo Rentistas.