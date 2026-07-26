Jugaba en Uruguay Montevideo, lo contactaron por Instagram, firmó, viajó y ahora es el primer uruguayo en Belice

Dijo que sí. A los pocos minutos le enviaron el precontrato, lo firmó y, apenas unas horas después, ya tenía los pasajes para viajar. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera pudo despedirse de sus compañeros. El sábado de mañana estaba rumbo al aeropuerto acompañado por su padre, quien terminó siendo un apoyo fundamental en una aventura que estuvo cerca de frustrarse antes de comenzar.

El itinerario parecía largo, pero sencillo: Montevideo-Panamá, Panamá-Guatemala y Guatemala-Belice City, donde lo esperaba un traslado de dos horas hasta San Ignacio, la ciudad en la que jugará.

Sin embargo, el primer vuelo se retrasó y todo cambió. Perdió la conexión en Panamá y descubrió que ya no había más vuelos hacia Belice durante todo el fin de semana. La solución llegó desde el propio presidente del club, quien le pidió que insistiera con la aerolínea para que lo llevaran hasta Flores, una ciudad del norte de Guatemala, cercana a la frontera beliceña.

La alternativa funcionó, aunque todavía quedaba lo más complicado. Silvestre aterrizó en Flores cerca de las ocho de la noche y allí lo esperaba un chófer enviado por el club, una persona a la que nunca había visto. Debía recorrer una ruta oscura durante una hora y media hasta la frontera, que cerraba a las diez de la noche. "Yo iba confiando, pero esperando cualquier cosa. Era una ruta sin luces, con muchos puestos al costado, motos sin iluminación... una locura", recordó sobre un trayecto que terminó con final feliz: llegaron diez minutos antes del cierre del paso fronterizo.

Pero todavía faltaba un capítulo más. Al intentar ingresar a Belice surgió un inconveniente inesperado. Su precontrato indicaba una duración de seis meses, mientras que el pasaje de regreso era para apenas un mes después. Sin señal de internet y con la frontera a minutos de cerrar, tuvo que coordinar con su madre desde Uruguay el envío de la documentación correcta por correo electrónico. Recién cuando las autoridades aceptaron los papeles pudo respirar aliviado y completar los últimos 15 minutos de viaje hasta San Ignacio.