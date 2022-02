Josema Giménez fue silbado por los hinchas de Atlético de Madrid; ¿cuál fue la razón?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay un jugador que se ha convertido en símbolo de Atlético de Madrid en los últimos años luego de la partida de Diego Godín, ese es José María Giménez. Por eso llamó la atención que en los minutos finales en la derrota 0-1 en casa del colchonero a manos de Levante bajara un estruendoso silbido de las tribunas cada vez que el uruguayo tocaba la pelota.

Mucho más sorprendente resultaba por el esfuerzo que había hecho el futbolista. Su compromiso con el Atlético es tal que, luego de no haber entrenado en toda la semana junto a sus compañeros por tener covid, una hora antes del partido recibió el resultado negativo del test al que se había sometido el día anterior, por lo cual pese a la inactividad el Cholo Simeone lo puso de titular.

Josema no tuvo un buen partido. Es cierto que cometió errores importantes, como el despeje defectuoso de cabeza a los 22 minutos que dejó camino al gol a De Fruto, quien no convirtió por la buena intervención del arquero Oblak. ¿Pero era como para que lo silbaran los aficionados? No, había algo más.

Según reveló Marca, sobre el final el defensa uruguayo dejó una pelota corta en forma peligrosa, algún aficionado le dijo algo y Giménez respondió encarándose con la tribuna, mandando a callar a algunos de los hinchas. Esto motivó el enojo de los parciales, que al ver cómo el futbolista se enfrentaba a la tribuna reaccionaron con silbidos para mostrarle su disconformidad. No obstante, también hubo apoyo.

De acuerdo al mismo medio, algunos de los aficionados situados en una de las cabeceras del estadio, coreó su nombre reconociéndole su entrega, pero los silbidos fueron más fuertes.