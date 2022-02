Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El atacante uruguayo Diego Rossi está en la mira de dos equipos grandes del fútbol brasileño, confirmó Ovación con fuentes cercanas al jugador. El futbolista se encuentra actualmente cedido en Fenerbahçe, donde tiene contrato hasta el final de la temporada.

Los dos equipos interesados son Flamengo, donde milita el enganche uruguayo Giorgian De Arrascaeta, y el Inter de Porto Alegre que dirige el Cacique Medina.



De hecho Ovación constató que su representante Gustavo Méndez ya se encuentra en suelo norteño para escuchar las propuestas e intentar llegar a un acuerdo.



Rossi cumplirá el próximo 5 de marzo 24. El atacante surgido en Peñarol, donde fue campeón uruguayo en dos oportunidades, se encuentra desde 2018 en el exterior.



Hasta 2021 estuvo en Los Angeles de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos donde convirtió 59 goles y dio 22 asistencias en 121 partidos.



A mediados del año pasado arribó al Fenerbahçe donde acumula dos gritos y cinco pases de gol en 26 encuentros.



Rossi fue convocado en la última doble fecha de la selección, en la primera lista de Diego Alonso, pero quedó desafectado luego de haber contraído covid-19.



Según pudo saber Ovación con fuentes del entorno del entrenador, la idea inicial de Alonso era darle minutos ante Paraguay y Venezuela. Eso hubiera significado su debut absoluto en la selección mayor.



Vale recordar que Rossi estuvo previamente en todas las categorías formativas de la Celeste: Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 23.



Con la Sub 20, incluso, fue campeón Sudamericano en 2017.