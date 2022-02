Mariano Andújar reaccionó a las piñas contra hinchas de Huracán: ¿qué le pasó al golero de Estudiantes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estudiantes de La Plata le ganó a Huracán anoche por 3 a 2 en el Palacio Ducó en la segunda jornada de la Liga Profesional del fútbol de Argentina y la nota la dio el golero del Pincha, Mariano Andújar, quien reaccionó a golpes de puños contra un grupo de hinchas del local.

Andújar, formado en el club de Parque Patricios, tuvo una desmedida reacción luego del encuentro y se dirigió hacia la tribuna para golpear el alambrado en el que se encontraban esos hinchas del Globo.

En medio de toda la polémica en el Ducó, Mariano Andújar (formado en Huracán) protagonizó este increíble momento con los hinchas del Globo: ¡sacado por completo! pic.twitter.com/mlLrpPWKFL — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2022

¿Qué le pasó? Durante el segundo tiempo, cuando el arco que defendía Estudiantes daba a la popular de Huracán, un grupo de hinchas locales empezaron a gritarle a Andújar y tocaron un tema más que sensible: el fallecimiento del padre del futbolista del Pincha.

Eso motivó una reacción del golero que luego se descargó en redes sociales contando cómo fueron los hechos: “A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso. Y si bien "la cultura del fútbol" lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio creo firmemente que debiera haber un límite. No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y vice de Estudiantes. Solamente tengo palabras de agradecimiento con Huracán, club que estuve desde mis 7 años hasta los 21. Jamás tuve una declaración en contra del club pero en cada partido que fui al Ducó nunca terminé de entender por qué tanta bronca hacia mí. Pero lo entiendo como parte de lo que explique arriba ‘la cultura Futbol’”.

Andújar siguió explicando la situación y expresó que “a las tres / cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas. Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el futbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción. Y muchas gracias a la familia Pincha por tantos mensajes de cariño”.

Pero tras el hecho, y según informó TN, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta a Mariano Andújar y si bien el arquero no será informado por el árbitro del encuentro, quien declaró que no vio nada, un fiscal sí tomó cuenta de lo sucedido y ahora el futbolista deberá responder ante la Justicia luego de las imágenes que se ven en la televisación del partido.