José Fuentes: el recibimiento a Luis Suárez, cuándo puede estar a la orden y la invitación a Bergessio 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Fuentes, presidente de Nacional, dio detalles de cómo será la recepción de los hinchas a Luis Suárez este domingo cuando arribe a Uruguay: "Van a haber por lo menos cinco o seis glorias de Nacional, hay más de 60 medios acreditados, más de 300 periodistas extranjeros, entonces tenemos que dar un espectáculo a la altura de Nacional, apelamos al hincha que se haga sentir, estoy seguro que otra vez los hinchas lo van a hacer", inició en diálogo con VTV Plus.

Consultado acerca de si el Gran Parque Central se preparará con una producción al estiro europeo, respondió: "Es una superproducción al estilo europeo, contamos con asesoramiento de una empresa de primera línea".

Luego dijo que le hizo llegar su deseo a Gonzalo Bergessio de que esté presente en la presentación de Luis Suárez: "Invité a Bergessio, me pareció que tenía que estar, me dijo que está con una bota de yeso, pero que no va a faltar oportunidad para venir".

Respecto del horario de salida y llegada del máximo artillero de la Celeste comentó: "Va a estar saliendo a la una o dos de la mañana, las puertas del Gran Parque Central están abiertas desde las 11:00 horas".

Después dio su opinión acerca de si el Pistolero puede llegar a estar a disposición del cuerpo técnico para el primer encuentro de cuartos de final de Copa Sudamericana: "Seguramente va a estar a la orden, también es parte de la jerarquización del espectáculo, él es un profesional de primera y va a decidir si puede estar o no".

Por último, en lo que se refiere a la decisión que tomarán los clubes rivales de recibir o no en su propio estadio al delantero salteño, comentó: "Suárez por si solo te genera 40.000 o 50.000 espectadores, eso es decisión de cada uno; todos tenemos que levantar la mira y estar a la altura, si una estrella mundial viene acá y no estamos a la altura, quiere decir que no aprendimos nada".