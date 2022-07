José Fuentes, presidente de Nacional, aseguró que Luis Suárez estará a la orden el martes para la Sudamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Está todo el mundo mancomunado y con energía positiva, está toda la hinchada unida, tenés al club unido, seguramente van a salir las cosas. Los problemas vienen cuando empezás a desgastarte en cuestiones internas. Por suerte Nacional hoy está alineado, la mejor prueba de eso es lo que consiguió la hinchada con lo de Luis Suárez. A partir de eso solo pueden venir cosas buenas”, le dijo el presidente José Fuentes a Ovación tras obtener el título del Torneo Intermedio.

Todo el mundo Nacional aguarda por la llegada de Suárez, que está prevista para el domingo: “Va a salir una caravana desde el aeropuerto hasta el Parque Central, donde se realizará un evento. Estimamos que mañana (por hoy) se van a empezar a vender las entradas. Habrá otras atracciones durante la presentación pero estamos ultimando los detalles”, aseguró.



“No tenemos confirmada la hora del evento de bienvenida, seguramente a partir del mediodía va a realizarse la caravana y en la tarde todo el show. Estábamos esperando que pasara la final, también se están vendiendo las entradas para el partido de la Sudamericana, entonces para no saturar el sistema y para que no pase lo que pasó hoy (por ayer) durante algunas horas optamos por esperar a mañana (por hoy) para empezar a vender los boletos”, explicó.

El titular dio pistas de la llegada del Pistolero, quien volará desde España y explicó que no va a salir a Migraciones del Aeropuerto de Carrasco, sino que se buscará que vaya desde la pista al Gran Parque Central para su recibimiento, cuestión que se está coordinando con el Ministerio del Interior. “Nacional va a contar con una estrella a nivel mundial y a veces las muestras de afecto pueden generar perjuicios, hay que tomar muchas precauciones, nos cambia la vida diaria”, sostuvo Fuentes.



Consultado acerca de si va a estar a la orden para jugar la ida contra Atlético Goianiense en el Gran Parque Central con apenas un entrenamiento con el equipo, Fuentes remarcó que “va a estar a la orden sí”.

Sobre las virtudes de Nacional en el Intermedio, Fuentes subrayó que contó con “el mejor juego, fue el equipo más goleador y menos vencido, el equipo que jugó mejor al fútbol, que utilizó mejor los espacios. Nacional fue campeón de punta a punta, ha sido muy contundente y creo que no hay dudas de eso. Queremos ganar el Uruguayo”.



El titular de los tricolores también se refirió al rumor sobre un posible ofrecimiento para que Martín Cáceres juegue en Nacional. “Yo con Cáceres hablé cuando estuvo en el palco, él claramente me dijo cuál era su idea y después no hablé más”, señaló.



Por último, José Fuentes dijo que “espero que esta medalla que tengo colgada sea la primera de muchas que ganemos en este mandato con toda la directiva”.