Cuándo llega Suárez, qué se sabe del contrato, cómo será el recibimiento y cuándo es la presentación oficial

El sueño de Nacional se hizo realidad y Luis Suárez llega este domingo 31 de julio a Uruguay. Esta vez no viene por vacaciones ni por la selección. Viene a quedarse, a jugar en el equipo que lo formó y que dejó hace 16 años.

Aún no se sabe la hora, pero se estima que será por la tarde (15/16 horas) y así lo hizo saber el presidente de Nacional, José Fuentes, al programa radial Último Al Arco (Sport 890), mientras la sede social tricolor no da abasto en la suma de socios y alquiler de butacas.

El directivo dio pistas de la llegada del Pistolero, quien volará desde España y explicó que no va a salir a Migraciones del Aeropuerto de Carrasco, sino que se buscará que vaya desde la pista al Parque Central para su recibimiento, cuestión que se está coordinando con el Ministerio del Interior. "Nacional va a contar con una estrella a nivel mundial y a veces las muestras de afecto pueden generar prejuicios, hay que tomar muchas precauciones, nos cambia la vida diaria", sostuvo Fuentes, y añadió que los accesos al aeropuerto estarán controlados por la Policía.



La ruta que harán los autos será comunicada en las próximas horas. La idea es que cuando se transporte a Luis, quienes hayan ido a recibirlo, se sumen a la caravana hacia el Parque, donde será la presentación oficial y para cuyo ingreso se cobrará entrada.

Habrá "otras atracciones" durante la presentación de este domingo, sostuvo Fuentes, aunque enfatizó aunque aún no están definidas por lo reciente de la confirmación. El evento será comercializado por el club y se televisará.

Contrato

Sobre el acuerdo, el presidente albo explicó que aún no está firmado de manera completa. "No están todas las cláusulas definidas. Sí algunas para adelantar los procesos de inscripción, pero en las próximas horas ya estará solucionado".



Camisetas: venta y uso el "9"

Los fanáticos desean saber cuándo se podrá acceder a la casaca con el apellido Suárez estampado, 16 años después. Sobre esto, Fuentes expresó: "La camiseta de Luis Suárez va a ser comercializada exclusivamente por Nacional. Ya hicimos el pedido al importador, tenemos un stock pero vamos a hacer otro pedido más".

"Luis Suárez no puso ninguna condición" para que le regresen su número de camiseta, ya que el "9" en este momento es utilizada por Emmanuel Gigliotti. Si se la va a dar o no, Fuentes aún no lo sabe y explicó que eso lo evaluará el cuerpo técnico y los jugadores. "A nivel local no hay problema con cambiarlo. En la Copa Sudamericana consultamos porque hay dos opiniones. Es un tema que está manejando el plantel".

Los responsables de la llegada

El presidente tricolor también hizo referencia a la ayuda con la que contó en las últimas horas y expresó: "Hay personas que han contribuido para que Suárez esté en Nacional, primero la hinchada sin duda. Sin esa revolución este milagro no se hubiese dado. Luego la decisión de él, me consta todo el dinero que dejó arriba de la mesa. Siempre tuvo claro que quería venir a Nacional. Y en estas últimas horas hubo gente que estuvo ahí y jugó un rol decisivo en su llegada. Yo se que no quiere que lo digan. Pero voy a cometer un desliz, Martín Villar fue uno de ellos, de los que estuvo en la gestión. Otro fue Mathías Cardacio. Vamos a invitarlos al viaje a Goiania".

¿Qué se le viene a Nacional?

Nacional se mide ante Liverpool desde las 20 horas de este miércoles en el Centenario por la final del Torneo Intermedio. El sábado jugará ante Deportivo Maldonado por la primera fecha del Torneo Clausura y al otro día llegará Luis Suárez al país.



Sin descanso, el martes 2 de agosto enfrentará a Atlético Goianiense de Brasil en el Gran Parque Central desde las 19:15 por cuartos de final de la Sudamericana. En lo que se perfila para ser el debut del Pistolero en su nueva etapa como jugador tricolor.