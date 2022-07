Camisetas "premium", un posible cambio de nombre al GPC y otras estrategias que maneja Nacional para "pagar" a Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Día de lluvia y humedad en Montevideo. La atención puesta en Luis Suárez. Pese a que Nacional se jugaba todo en la final del Intermedio ante Liverpool, el goleador, con una serie de tuits y guiños a la hinchada en sus redes, se robó la atención y redobló la ansiedad y el desorden en la sede social del club.

Las muestras de cariño siguieron el hilo de la campaña #SuarezANacional, pero esta vez la repercusión virtual se trasladó hasta la sede ubicada en la avenida 8 de Octubre.

Butaquistas que discutían impacientes en la fila, socios que le reclamaban a los funcionarios por el mal funcionamiento de la web para afiliarse, hinchas que por un segundo olvidaron que detrás de todo esa cola estará la oportunidad de ver a una figura de primer nivel, que hasta hace dos semanas era impensado que volviera al fútbol uruguayo.



La responsabilidad cayó sobre una institución a la que no le fue fácil controlar tanto revuelo y ahora tendrá que poner manos a la obra para redirigir su marca. El furor por Suárez obliga a repensar la estrategia comercial, comunicacional y las acciones con patrocinadores, señalaron a Ovación fuentes del departamento.

Solamente el anuncio de la llegada hizo que más de 1.200 personas solicitaran una butaca y por encima de 7.500 se afiliaran a la institución. Provocó, además, que el gerente de marketing del club, Felipe García, sacrificara unos minutos de su apretada a agenda para atender a la prensa el mismo día en que Nacional se jugaba la definición de un torneo corto. Llevó, incluso, al presidente, José Fuentes, a hacer una larga recorrida por las radios y a, una vez más, concientizar sobre el fenómeno Suárez: “A veces las muestras de afecto pueden generar perjuicios”, fue la frase que repitió.

Largas filas de hinchas en la sede de Nacional para hacerse socios. Foto: Leonardo Mainé.

El mandatario tricolor lo tuvo claro desde un comienzo: detrás del nombre Luis Suárez se esconden muchos otros factores. Hay un ídolo que marca un precedente histórico y le da un salto de calidad al equipo, pero también un cambio obligado en la política institucional.



El Suárez que todos conocemos hoy no es el mismo que se fue de Nacional hace 16 años. Y no viene solo; vuelve a Uruguay con Sofia, que ya no es su novia, sino su esposa. A ellos se suman tres hijos, a los que se les debió coordinar previamente el año curricular de mitad de año a mitad de año en Montevideo. Y en el medio está la adaptación a un país en el que no residen hace mucho tiempo con todas las complejidades que eso conlleva.

Su llegada, está claro, no solo marcará un giro en lo deportivo, sino que también obligará a Nacional en varias áreas. Una de ellas es la seguridad.



Detrás de la llegada del salteño habrá hinchas que querrán meterse a la cancha para abrazarlo. Habrá nietos, abuelos, que en el inconsciente lo esperarán por horas frente a las concentraciones. Habrá vecinos que irrumpirán en su casa y otros que comentarán que viven al lado de Luis Suárez. Habrá un país entero con los ojos encima de su figura.

“Tenemos a la mejor marca del mundo, que es Nacional, y Suárez viene al club a potenciarnos Felipe García Gerente de Marketing, Comercial y Socios

La seguridad en los alrededores del Parque Central. Foto: Leonardo Mainé

Y desde la institución ya empezaron a tomar nota: “Nacional está a cargo de todo. Yo ya estoy planificando todo: reforzar seguridad, concentraciones, prácticas, todo. Que venga Suárez, que es una megaestrella mundial, obviamente que revoluciona a todo el club”, aseguró a Ovación el encargado de la Comisión de Seguridad, Wilson Miraballes, quien, según reconoció, tendrá que aumentar el número de guardias que dispone normalmente (unos 120) para los partidos de Conmebol en el Gran Parque Central).

Su regreso supondrá también un nuevo desafío para el equipo de marketing, el Departamento de Socios e incluso la dirigencia. Cambiará la dinámica de las prácticas, el ambiente para los juveniles, las entradas y salidas de los jugadores del Parque Central, las concentraciones, la planificación semanal en redes sociales, el contacto con la prensa. Todo para arropar al futbolista, que, aunque tal vez no sea consciente, requerirá cuidados distintos al resto.



Suárez aterrizará el domingo en Uruguay y será presentado esa misma tarde ante su gente. Nacional se vio obligado a mover piezas internas antes, porque los efectos de la Suarezmanía ya se notan.

“Esto va a ser como manejar dos Nacional a la vez” Adolfo Bidegain Jefe de prensa

Detalles de la presentación

Nacional comunicará este jueves los detalles del evento en el que presentará al futbolista el domingo.



Suárez regresará ese mismo día y será trasladado hasta el Gran Parque Central, donde será presentado entre las 15 y las 16 horas, según supo Ovación.



Se trata de un espectáculo privado, que se anunciará en conjunto con empresas que se asociaron al club.

El momento del show de luces en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

A los hinchas se les cobrará entrada. “Está vendido y será televisado”, informó una fuente involucrada en la organización.



La intención de Nacional es realizar una caravana desde el Aeropuerto de Carrasco hasta el estadio, una vez que el jugador y su familia se retiren por la pista del lugar. La preparación del operativo se está gestionando con apoyo del Ministerio del Interior.

Las camisetas: un producto "premium"

Desde el área digital del club transmitieron a Ovación que la venta de camisetas tendrá puntos específicos de venta, exclusivos del club. Será un producto “premium”, con un costo superior a las casacas convencionales, informaron.



Por otro lado, habrá nuevos paquetes de abonados y se planifica empezar a cobrarle a los socios en los partidos como local por el Campeonato Uruguayo. El mensaje que se repite en la interna es que al Pistolero también “hay que pagarlo”.

Camiseta de Nacional en homenaje a "los 120 años de la camiseta blanca"

Desde el departamento son conscientes de que la planificación semanal cambiará por completo al menos hasta fin de año. Es por eso que ya trabajan en una nueva estrategia que busca darle la “mayor visibilidad posible al club, a los jugadores” y “cumplir con los compromisos comerciales”, adelantó Felipe García, gerente de Comercial, Marketing, Socios y Comunicación.



La intención es sacar provecho de “cada línea” para potenciar la marca Nacional asociada a Suárez. “Tenemos a la mejor marca del mundo, que es Nacional, y Suárez viene al club a potenciarnos en muchísimas cosas. Esperemos hacer lo mejor posible”, explicó.



¿Un nuevo nombre para el GPC?



El efecto Suárez tomó mayor dimensión a la que esperaban algunas autoridades del club. La noticia no solo repercutió en un incremento de butacas y dejó apenas unas 1.000 disponibles para el resto de la temporada, sino que también aumentó el interés de patrocinadores que se sumarán a la camiseta de los tricolores en el corto plazo, adelantó García.



Incluso, medios desde Japón llamaron para anotarse al listado de futuras entrevistas con el goleador salteño.

Nacional va más allá y, en caso de que aparezca la oportunidad de llegar a un acuerdo con un “fuerte sponsor”, que tenga la intención de renovar la imagen del Parque Central y potenciar la marca Suárez, desde los sectores comerciales del club están dispuestos a estudiarlo, según supo Ovación.



En su interna, el club ya configuró un centro administrativo llamado Luis Suárez, donde funcionarios de seguridad, marketing, y comunicaciones pasaron a trabajar específicamente en temas relacionados al delantero.

Está previsto que se convoque a un llamado en el área de Comunicación y otro paralelo para sumar nuevos guardias de seguridad.



“Esto va a ser como manejar dos Nacional a la vez”, dijo el jefe de prensa, Adolfo Bidegain a Ovación.