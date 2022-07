José Fuentes habló con Luis Suárez y "hay alguna posibilidad de que elija Nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un pasito más para que los hinchas de Nacional se ilusionen con ver a Luis Suárez nuevamente con la camiseta alba sobre el pecho. "Tuve una charla muy linda, muy afectuosa y cordial con Luis. No era necesario, pero ahí ratificó su amor incondicional por Nacional", reveló este martes José Fuentes, presidente tricolor.

En declaraciones al programa Último al Arco (Sport 890) el titular tricolor comentó que hacía unos 20 minutos había conversado con el futbolista y hasta contó cómo se dio. Él había salido a caminar sin el teléfono, como lo hace habitualmente, y cuando regresó se encontró con que tenía un par de llamadas perdidas del máximo goleador de la Selección de Uruguay en la historia. "Le devolví la llamada de inmediato y me atendió. Quedé contentísimo, porque me encontré con la humildad de un crack", comentó.

"Estuvimos hablando de muchas cosas y te diría que no cerró ninguna posibilidad porque lo que precisa es competir para llegar de la mejor forma al Mundial, más allá de que su personalidad es de un animal competitivo", indicó Fuentes, quien no obstante aclaró: "No nos pasemos para el otro lado tampoco. Fue una charla muy linda, mucho mejor de lo que me hubiera imaginado porque se dio de forma muy natural, pero quedamos en seguir conversando. Él tiene ofertas de clubes europeos importantes, pero si en una de esas los astros se siguen alineando, hay alguna posibilidad de que elija Nacional".

En esa búsqueda de continuidad que tiene Suárez, "le hice ver todo lo bueno que sería para Nacional y para él llegar a un club que lo va a cuidar, a arropar, pero ni por asomo hablamos de temas económicos porque está clarísimo que si viene a Nacional es por su amor al club". Y cerró: "Nos ilusiona tener la posibilidad de que una estrella del fútbol mundial nos deleite jugando en Nacional. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance y eso es lo que me deja tranquilo".