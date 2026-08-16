Jorge Bava está en duda en Nacional: del "no puede levantar al equipo" a la reunión entre dirigentes

Nacional atraviesa un déjà vu después de una nueva derrota: otra vez se instaló el clima de inestabilidad en relación al futuro de Jorge Bava. Hace casi una semana se desarrolló una comisión directiva a la que Ricardo Vairo arribó pensando que lo mejor era despedirlo, pero a la salida pidió calma y optó por respaldar públicamente al entrenador que llegó el pasado 22 de marzo.

Una nueva adversidad vuelve a poner sobre la mesa el tema, aunque el entrenador ya dejó claro que desea continuar durante la conferencia de prensa.

Son horas muy movidas en la interna del tricolor y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, algunos miembros de la directiva aguardan para saber cuál será la resolución que tomará Vairo. “Espero lo que diga el presidente, pero es evidente que Bava no lo puede levantar al equipo”, trasladaron con visible tristeza tras el partido.

El propio Alejandro Balbi fue el encargado de plantear el tema en la última directiva. Cuando ya habían decidido respaldar a Bava, les preguntó a sus compañeros qué sucedería en caso de una nueva derrota contra La Escuelita. Y la respuesta fue contundente: “Sigue hasta el clásico”.

¿Mantendrán esa decisión inicial o la necesidad de salir de la crisis futbolística y la falta de respuestas cambiará el rumbo? Por lo pronto, el tricolor repite los problemas que viene mostrando desde el arranque del año y, a pesar de que cambió a más de medio equipo ante Racing, tuvo el mismo resultado.

Jorge Bava, DT de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Hoy está prevista una nueva reunión de directivos y varios acudirán con nombres a plantear como posibles reemplazantes de Bava, a la espera de lo que defina el presidente sobre cómo seguir.

En el plano estadístico el Bolso perdió más de lo que ganó y tiene 35 puntos de 72 posibles por la Liga AUF Uruguaya. Después de apartar del plantel a dos jugadores como Gonzalo Carneiro y Nicolás López, aún no ha podido encontrarle acompañamiento a Maxi Gómez, que tiene jerarquía y genera ocasiones por sí solo, pero precisa ayuda.

A este panorama se le suma la llegada tardía de algunas incorporaciones y la espera por una resolución de las negociaciones con Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré. Ha probado con laterales por fuera y con atacantes naturales, pero el Bolso no encuentra la fórmula y sabe que, después de enfrentar a Progreso, debe ir en busca de una victoria al clásico en condición de visita.

