Jesús Trindade: de desconocido a héroe por rendir siempre y hacer goles importantes

Los hinchas de Peñarol le rinden hoy homenaje a Jesús Trindade, el súper héroe inesperado que tuvo el equipo al anotar los dos goles con los que el mirasol aseguró el triunfo y el título del Torneo Clausura 2021 ya en tiempo de descuento. A los 28 años vivió su momento personal más glorioso. Las lágrimas que le caían por las mejillas luego de concretada la victoria 3-1 ante Sud América revelaban la emoción incontenible.

El disparo raso y contra el palo para el 2-1 en el primer minuto de descuento, cuando las esperanzas empezaban a desvanecerse, desató la locura en el Campeón del Siglo. Ni que hablar el tercer tanto, ya con todo el estadio saltando y cantando, con un disparo prácticamente desde la mitad de la cancha para concretar el 3-1 final.



Trindade difícilmente sea el mejor jugador de la cancha en un partido, pero tampoco va a ser el peor. Su regularidad ha sido la moneda corriente que ha cotizado tan alto su valor para el equipo. Es de esos titulares indiscutidos y el puesto se lo ha ganado en base a esfuerzo. Incluso hoy puede decirse que es de esos jugadores que no anotan seguido, pero que cuando lo hacen es para conseguir cosas importantes, como el tanto para la victoria sobre Sporting Cristal en el Campeón del Siglo por la pasada Copa Sudamericana, el cual le dio a Peñarol el triunfo 1-0 y el pasaje a las semifinales.

El que no pidió el técnico

Surgido en Racing, donde fue dirigido por el hoy entrenador aurinegro Mauricio Larriera, destacó por su polifuncionalidad. Básicamente jugaba por la izquierda, pero a veces lo hacía como lateral, otras como volante interno o externo y hasta dio algunas manos jugando como marcador de punta derecha.

Para 2019, Carlos "Tío" Sánchez (entonces gerente deportivo de Peñarol) consultó a Diego López (el entrenador por aquella época) si le interesaba Trindade. “Yo no lo pedí. En realidad no lo conocía. Le pregunté a Michele Fini (su asistente técnico) si lo tenía y me dijo que se acordaba bien del primer partido que había jugado contra nosotros. Empatamos 1-1 en el CDS. Ese día empezó de lateral derecho y terminó por izquierda. Michele se acordaba muy bien de eso. Me dijo que era un jugador que nos venía bien porque jugaba en varios puestos”, recordó con total sinceridad el Memo en una entrevista con Ovación en agosto pasado, justamente cuando Jesús se destacaba en la Sudamericana, torneo en el que terminó integrando el equipo ideal elegido por Conmebol.



Fue entonces López dio el visto bueno para la llegada del futbolista que para él era un total desconocido. Y al final de cuentas, el Tío Sánchez tuvo muy buen ojo.

Aunque llegó como lateral, ese 2019 Trindade lo comenzó como zaguero, pero terminó jugando en la mitad de la cancha como titular al ganarse la consideración de López. "Para mí era un desperdicio hacerlo jugar de lateral", reconoció el DT.



Se acomodó bien en el puesto, mostrando siempre solvencia y rendimientos parejos y consolidó un gran doble cinco con Walter Gargano, uno de los ausentes en el partido ante Sud América por estar suspendido.

Ante la ausencia del Mota, que no solo es el capitán del equipo sino también el motor de Peñarol, Trindade se puso el traje de héroe y le dio a Peñarol un título con ribetes épicos, como para quedar en el mejor recuerdo del club, aunque todavía tiene un desafío: ser campeón uruguayo por primera vez. Desde el martes ante Plaza Colonia comenzará a buscarlo.

Los números de Jesús Trindade en Peñarol

- Tiene 134 presencias

- Acumula 9.562 minutos

- Fue titular en 120 ocasiones

- Ingresó desde el banco en 14 oportunidades

- Fue sustituido 21 veces

- Convirtió 5 goles

- Puso 10 asistencias

- Nunca fue expulsado

- Lo amonestaron en 19 ocasiones

- Tiene dos títulos: Apertura 2019 y Clausura 2021