Ivo Costantino tras su choque de cabezas: del "la saqué barata" a la broma que le hizo su pareja

Ivo Costantino generó alarmas en Danubio al protagonizar un choque de cabezas con Martín González durante el cruce ante Boston River por la segunda fecha del Torneo Apertura. La Franja emitió un comunicado en el que informó el diagnóstico médico: "un traumatismo encefalocreaneano con pérdida de conocimiento".

Este martes por la mañana transmitió tranquilidad al contar que fue a ver a sus compañeros al complejo de entrenamiento y que se encuentra "bastante mejor". De hecho, no estará en el cruce frente a Racing por la tercera fecha, pero volverá para la siguiente.

"Yo ya tengo ganas de entrenar, pero por protocolo son un par de días más sin entrenar, así que lo voy a tener que tomar con un poco de calma, pero dentro de todo, según lo que dicen la saqué barata", expresó en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

Ivo Costantino, delantero de Danubio, en el partido frente a Boston River por la segunda fecha del Apertura 2026. Foto: DFC

Al ser consultado acerca de qué recuerda del choque con González, respondió: "Es gracioso porque yo del momento recuerdo que está por sacar Mauro Goicoechea y me empiezo a reír con él porque me pide que venga más cerca y me empiezo a reír mucho y lo veo a él que se está riendo. Después él saca largo y no me acuerdo de nada más hasta que me levanto en el hospital".

"Me reía porque él me venía marcando que vaya más cerca y yo me le iba más lejos para que sacara más lejos", profundizó.

"Supuestamente yo charlaba en la ambulancia y cuando me levanté en la cancha, pero yo de eso no me acuerdo nada. No sé cómo llegué al hospital, yo me levanté ahí", acotó Costantino.

Costantino reveló la broma que le hizo su pareja

Costantino reveló la broma que le hizo su pareja: "Cuando sale el estudio de la tomografía me dijeron que era todo normal, y lo de la pérdida de conocimiento, yo no recuerdo cosas, pero las preguntas que me hacían yo las respondía todo bien. Mi mujer aprovechó a sacarse dudas y me preguntó: '¿Cuántos hijos tenés?'. Aprovechó la volada, ¿viste?".

