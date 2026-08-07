“Inicia una nueva etapa”: la fecha clave que anunció Liverpool por la construcción del Nuevo Estadio Belvedere

Liverpool continúa con la construcción de su estadio, el Nuevo Estadio Belvedere, y por eso la institución llevó a cabo un anunció importante con día y hora para un momento “especialmente significativo” sobre este tema.

“El comienzo de una nueva etapa que proyecta nuestra casa hacia el futuro, manteniendo vivo el vínculo histórico entre el club, el barrio Belvedere y su comunidad”, detalla el comunicado del Negro de la Cuchilla.

El club, que logró ser campeón Uruguayo en 2023 por primera vez en su historia al vencer en las finales a Peñarol, anunció que el próximo sábado 15 de agosto habrá dos eventos importantes con respecto a su nuevo escenario: la colocación de la piedra fundacional y la presentación del proyecto Nuevo Estadio Belvedere.

Ese día, a partir de la hora 12:30, se realizará la colocación de la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere, mientras que la presentación del proyecto del recinto negriazul se hará en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo a las 18:30.

En ambos eventos estará presente el presidente de Liverpool, José Luis Palma, y en el segundo también contará con la participación del bioquímico Rafael Radi, quien integró y lideró con otros profesionales el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia del covid-19, para presentar el documento “el bosque azul”.

También habrá una presentación arquitectónica del Nuevo Estadio Belvedere a cargo de los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech. Por último, habrá un adelanto de la película del Nuevo Estadio Belvedere.

La etapa de demolición

El predio del Estadio Belvedere en plena etapa de demolición. Foto: Estefanía Leal.

El pasado 11 de junio comenzó la etapa de demolición en el predio del Estadio Belvedere, el primer paso clave que se enmarca dentro del proyecto de construcción del Nuevo Belvedere, de acuerdo a lo informado por Liverpool en su cuenta oficial.

En el video compartido por el negriazul se puede observar dos máquinas retroexcavadoras trabajando en pleno territorio con la mira puesta en un paso histórico para la institución.

“Este paso representa un hito fundamental en el crecimiento institucional del club y en la consolidación de un espacio moderno, sustentable y acorde a nuestras aspiraciones deportivas y sociales”, expresó el club en un comunicado difundido este miércoles en sus redes sociales.

Además, agradeció “especialmente a la Intendencia de Montevideo, al Municipio A y al Comunal Zonal 14 por el acompañamiento y la colaboración brindada durante este proceso”.

El nuevo estadio de Liverpool y sus particularidades

José Luis Palma, presidente de Liverpool. Foto: Darwin Borrelli.

El pasado 13 de diciembre, José Luis Palma —presidente de Liverpool— llevó a cabo una convocatoria de socios para informarles sobre la construcción del Nuevo Belvedere. Señaló que el estadio "va a latir todo el año y será autosustentable", para que el mantenimiento sea redituable. "El estadio va a estar integrado a la comunidad, vamos a parquear con árboles elegidos por sus colores, con flores de tonalidad azul, tendiendo al negro”, dijo y también remarcó: "No le pedimos nada a la Intendencia (de Montevideo), al contrario, fuimos a dar. Eso se puede lograr gracias al trabajo y la paciencia".

"Se va a llamar Belvedere, un nombre que estará acompañado con el sponsor de la empresa que ponga más dinero. La marca Liverpool es maravillosa, todos quieren asociarse a Liverpool, al éxito bien ganado, al prestigio genuino y eso tiene un valor que se traduce en dólares. El que quiera llevar el nombre de su marca junto al Belvedere, temporariamente por cinco años, deberá pagarlo", dijo Palma, que también admitió que aunque mucha gente le propuso que lo bautizara con su nombre, pero "la vanidad de nadie puede estar por encima de Liverpool", expresó.

La construcción comenzó en el pasado enero y se prolongaría durante aproximadamente 18 meses, es decir que la inauguración está prevista para junio de 2027.

Está encabezado por los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech, que trabajan junto a un profesional responsable del estadio Arena de Baixada del Athletico Paranaense, reinagurado en 2014 para el Mundial de Brasil con condiciones de "estadio FIFA".

Respecto de las tribunas, habrá butacas en las laterales y no en las cabeceras, y estarán completamente techadas con el fin de reducir la "contaminación lumínica y sonora del barrio". En total tendrá una capacidad entre 15.000 y 20.000 espectadores.