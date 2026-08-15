Ignacio Alonso: el "día histórico para Liverpool y la Celeste" y la charla con José Luis Palma que los "acercó"

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se hizo presente este sábado al mediodía en la colocación de la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere. Después del discurso de José Luis Palma, presidente del negriazul, Alonso ingresó al escenario para entregarle un presente.

"Venimos en nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en este día histórico para el club Liverpool y para la Celeste, porque aquí nació la Celeste, y queremos reconocer en nombre de su presidente José Luis Palma la gloria del club Liverpool en un acontecimiento importante que celebramos hoy", inició.

Y añadió: "Esperamos que el día de la inauguración esto sea una fiesta y que el fútbol uruguayo tenga una nueva casa para el disfrute de todos sus hinchas, sus jugadores, y ni que hablar para el futuro glorioso de nuestro fútbol".

Luego dialogó en exclusiva con Ovación y al ser consultado acerca de la importancia este evento para el fútbol uruguayo respondió: "Es un avance fundamental para el fútbol. La infraestructura hoy es todo y que un club como Liverpool, que se ha destacado en los últimos años por ser uno de los más ganadores y de los más formadores, hoy destine el fruto de su producción futbolística en la construcción de un estadio que va a pasar a ser uno de los más grandes del circuito del fútbol profesional es trascendente".

En este sentido recordó que justo hace 10 años de la inauguración del Estadio Campeón del Siglo, la casa de Peñarol: "Hace 10 años se inauguró y hoy, 10 años después, se está construyendo un estadio desde cero que va a tener lugar para entre 15.000 y 20.000 personas, que eso para la escala del Uruguay es muy importante".

Sobre lo que representó su saludo con Palma y cómo tomó la reacción de los hinchas que lo silbaron, dijo: "Es lógico, nosotros hemos tenido una posición muy confrontativa con el presidente de Liverpool y, por ende, en nombre de él, mucha gente ha tomado esto como institucional. Nosotros simplemente hemos tenido en todo este tiempo una posición política que simplemente es eso. No es más que la posición política y la defensa de la institución y los intereses económicos que el propio Palma reconoció en su alocución. Así que para nosotros hoy era un deber venir aquí".

Ante la pregunta de si hubo algún acercamiento personal entre ambos en el último tiempo, contestó en primera instancia: "Es que no hemos tenido nunca un motivo para tener una diferencia más allá de las que teníamos. Él en su momento decidió adherir a una denuncia penal que a nosotros personalmente nos hizo mucho daño, pero en enero de este año tuvimos una conversación que nos sinceró y nos acercó, fue positiva".

Y cerró: "La vida es eso, momentos que te distanciás, momentos en los que te acercás, eso es la vida de los hombres, que tienen que tener claro que representan a instituciones, y que ellas siempre están por encima de los hombres, tanto en mi caso como en el de José Luis. Así que para mí en este momento hay una representación de la institución y personal porque también como futbolero adhiero a lo que está sucediendo aquí en Liverpool".

