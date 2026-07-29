Ignacio Alonso: de Forlán "como una figura a observar" a las chances de que el Mundial 2030 sea con 64 equipos

Ignacio Alonso habló en la previa al sorteo de la Copa AUF Uruguay, donde no solo se refirió a la competición que cambió su formato, sino que habló además al nuevo DT de la selección de Uruguay, Diego Forlán y al Mundial 2030 en Uruguay.

"Es una linda jornada que vamos a vivir hoy, un lanzamiento con un formato nuevo, con mas partidos, etapas previas, con la participación de todos los sectores futbolísticos del país. Un campeonato que pasa a tener cada vez mas relevancia porque tiene clasificación a copas internacionales, nada más y nada menso que a la Copa Libertadores y un campeonato que viene replicando muy bien, año a año y creciendo hoy con una mayor difusión porque va a tener centralidad en una de las señales fuertes que transmite el fútbol uruguayo", comenzó diciendo el presidente de la AUF. Explicó que el igual que el año pasado, "la Copa va a dar lugar a Uruguay 4", en caso de que el equipo campeón no entre entre los cuatro primeros.

Consultado por la situación de Diego Forlán explicó que "si bien queda algún detalle menor" el acuerdo ya se hizo una vez finalizado el Mundial 2026. Alonso contó que Cachavacha "esta trabajando en la finalización de la conformación de su cuerpo técnico" y explicó que "va a tener el desafío de conducir a la selección sub 20 y ocho partidos de selección mayor entre el mes de setiembre y marzo". "Es un menudo desafío que tiene Diego, una marca registrada de la selección nacional, una persona que confiamos mucho y ojala que tenga mucho éxito en este proceso", expresó Alonso.

Además contó que la decisión del próximo DT a partir de marzo se toma "otros carriles". Pero confesó que "un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la sub 20, que es parte muy importante de la estructura de selecciones nacionales, se posiciona como una figura a observar".

El presidente de la AUF dijo que "Corea y Japón son dos rivales confirmados para la próxima fecha FIFA y explicó que para los próximos días habrá "otras opciones para octubre, noviembre y marzo".

Alonso explicó que el tweet que escribió el presidente de la Conmebol, que "tuvo repercusión mundial", en el que el paraguayo manifestaba que el Mundial 2030 sería de 64 selecciones no es una confirmación, sino que "refleja el estado de optimismo que existe respecto a la propuesta que hizo Sudamérica para poder tener una edición especial de las Copas del Mundo". "Tenemos mucho optimismo que esta idea pueda cristalizarse y para Sudamérica y Uruguay implicaría tener mas oportunidades de organización de partidos", contó el presidente de la AUF. Confirmó que "el próximo partido de Copa del Mundo va a ser en Montevideo, con un Estario Centenario remozado" y explicó que trabaja junto al Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo en un proyecto que fue aprobado hace un año y medio aproximadamente.

"Poder tener la oportunidad de poder tener mas partidos sería un sueño para todos porque observamos en esta copa lo que significó para México y Canadé, por lo que significó para el país, el turismo, la actividad comercial, repercusiones del mundo y Uruguay va a estar en los ojos del mundo de acá al sorteo", expresó con ilusión respecto a las posibilidades de Uruguay.

Además agregó que el país "tiene todo" y manifestó "que la inversión que va a tener el Estadio Centenario es sostenible por agentes privados". Explicó que esto "no le va a costar al presupuesto publico al país", pero que sí a Uruguay le va a traer "muchos recursos y difusión a todas las actividades comerciales, deportivas, industriales, porque promociona mucho al país". "El disparador de historias, de exposición que tiene una Copa del Mundo es inigualable", agregó, y explicó que "Uruguay va a tener un gran promotor con el fútbol esos cuatro años" que se "multiplica" si el país consigue tener más partidos.

Del proyecto para remodelar el Centenario Alonso contó que "hay una comisión que fue conformada por el presidente de la República, una convocatoria que se dio previo al mundial que esta coordinada por el economista Fernando Lorenzo que tiene participación de la intendencia de Montevideo y la AUF". "Es la que esta tratando todos los pasos que se van a dar, con mucha reserva y seriedad. La comisión seguramente en la próxima semana tenga muchas cosas para decir", explicó.

Respecto a los 64 equipos Alonso entiende que "fue muy positivo" lo mostrado en el Mundial 2030, porque todos los equipos "han conseguido goles y ninguno paso vergüenza de los emergentes o debutantes". Además el presidente de la AUF explicó que "hay una voluntad del mundo de FIFA de incluir países o regiones que no solamente puedan aspirar a ver el Mundial por televisión, sino participar de ellos". "Todo eso nos abre la posibilidad hoy de tener una expectativa real", concluyó.

