Hoy definen si viaja Rodrigo Bentancur; posibles sustitutos en el medio de Uruguay

ESte lunes en la mañana, el médico de la selección uruguaya, Alberto Pan, evaluará cómo viene la recuperación de Rodrigo Bentancur y decidirá si está apto para viajar a Bolivia y, por ende, para enfrentar a La Verde mañana, a la hora 17:00.

La buena noticia es que no hay una lesión de magnitud en la rodilla del futbolista de la Juventus, aunque el golpe fue muy fuerte y por eso continúa en duda. Más teniendo en cuenta que pasaron muy pocas horas entre el encuentro con Argentina y hoy, cuando Uruguay emprenda el viaje rumbo a Santa Cruz de la Sierra.

Según pudo saber Ovación, Bentancur viene evolucionando bien, mejor de los que se esperaba inicialmente.



Vale recordar que el volante, que fue la principal figura que tuvo la Celeste en la derrota contra Argentina, se lesionó y tuvo que ser sustituido por Mauro Arambarri debido a un golpe en la rodilla, cuando trancó y evitó el gol del albiceleste Joaquín Correa.

Claro está que la presencia o no de Bentancur, cambia mucho la planificación del partido contra los bolivianos.

EL EQUIPO. Si Bentancur no está a la orden mañana, entraría al equipo Arambarri (Getafe) según lo que paró el maestro Tabárez en el trabajo de este domingo.

Seguramente habrá un cambio de sistema para pasar a jugar con un 4-4-2 con el ingreso de Arambarri como volante por izquierda, con Matías Vecino y Lucas Torreira en el doble cinco y Nahitan Nández a la derecha.

A su vez, en la ofensiva podrían jugar los dos futbolistas de Peñarol: Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

El 10 aurinegro entraría por Brian Rodríguez, de pobre actuación frente a Argentina, mientas que el Canario lo haría por Luis Suárez, a quien se lo cuidaría para el segundo tiempo o para los últimos minutos del encuentro, según cómo sea el trámite del juego.

La defensa sería la misma con Martín Cáceres, Diego Godín, Josema Giménez y Joaquín Piquerez. Precisamente, el Pelado y el Faraón fueron los autores de los goles en el último triunfo de Uruguay en la altura de La Paz, cuando la Celeste ganó 2-0 por las últimas Eliminatorias camino al Mundial de Rusia 2018.

La selección uruguaya entrenó ayer por la tarde en el Complejo Uruguay Celeste, hoy se moverá por la mañana y a la hora 15:00 viajará en vuelo chárter a Santa Cruz de la Sierra. Apenas cuatro horas antes del partido, Uruguay viajará a La Paz para jugar el partido.

BOLIVIA CAMBIA. El seleccionador de la Celeste, Óscar Tabárez, analizó ayer que la altura de La Paz “sigue siendo un reducto difícil. Lo mismo ocurre con Barranquilla, donde se pudo ganar. Pero Bolivia sigue apostando a su manera de jugar cuando lo hace en La Paz y muestra cosas que en el llano no muestra. Y nosotros en ese aspecto de hacer, tenemos que defender muy bien. En su momento lo hicimos y perdimos 4-1 por tres pelotas quietas. No es fácil. Venimos de ganar allá pero nos costó mucho. Hay que tener la pelota y avanzar de a poco. Todos los bolivianos saben lo que siente el que viene del llano y tratan de imponer eso y de poner mucha gente adelante. Tienen el hábito de rematar a distancia porque conocen el medio”.



BOLIVIA

César Farías tiene tres regresos, que posiblemente será titulares

César Farías contará con el regreso de tres jugadores para enfrentar a Uruguay mañana por la tarde. Rodrigo Ramallo (Always Ready), Roberto Fernández (Bolívar) y Carmelo Algarañaz (Always Ready) no estuvieron contra Perú en Lima. Es factible que lo tres puedan estar en el 11 inicial de la Verde, que ayer entrenó por la mañana. En Bolivia no hubo fecha debido al parate por Eliminatorias.



Farías planea poner un equipo ofensivo, que sería con Carlos Lampe; si pone línea de tres defensores se prevé que juegue con Marc Enoumba, Jairo Quinteros y José Sagredo. Rodrigo Ramallo por derecha y Roberto Fernández por la izquierda. En el medio estarían Leonel Justiniano, Ramiro Vaca y Erwin Saavedra. En ofensiva jugarían Carmelo Algarañaz y Marcelo Martins.