Matías Vecino: "Estamos obligados a sumar porque venimos de tres derrotas consecutivas"

La selección uruguaya deberá enfrentar a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022. En la antesala del encuentro, que se jugará el próximo martes a las 17:00 horas, Matías Vecino brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a los aspectos a tener en cuenta para jugar a 3600 metros de altura y, si bien contó que puede llegar a ser su debut en el Hernando Siles, se refirió a la importancia de tener un equipo compacto: "Comentándolo con mis compañeros que han ido a jugar siempre se habla de ser un equipo corto, de manejar los gastos innecesarios de energía y tratar de controlar los momentos del partido para cuando tengamos la posibilidad hacer daño y lastimar, que sabemos que ocasiones vamos a tener y vamos a ir en busca de los tres puntos".

Asimismo, dio detalles de la importancia del remate a distancia, una de las principales virtudes del rival en su casa: "Es algo que siempre se dice, que la pelota viaja mucho más rápido, es un arma que utilizan mucho ellos ahí así que teníamos que utilizarla nosotros, probarla, porque tenemos jugadores que tiran bien de afuera", acotó. Y enseguida agregó: "Seguro va a ser importante y te permite no tener que llegar al área con tanta gente sino ahorrar un poco de energía en el jugar de área a área".

Al ser consultado acerca de si el hecho de no ganar en La Paz le haría a Uruguay perder las chances de clasificar y, a su vez, si la victoria le quitaría respaldo a Tabárez, Vecino respondió: "Está de más decirlo, está más que claro que acá somos una cosa sola, plantel, cuerpo técnico, todos los que estamos en el Complejo estamos enfocados en la misma dirección y la verdad que no pienso en cosas negativas como no conseguir puntos, estamos enfocados en preparar bien el partido, llegar, estar de la mejor manera para jugar y ganar, que es lo que tenemos en mente".

Respecto de si el coraje uruguayo podría superar al cambio de altitud, el mediocampista contestó: "Sí, no solo el coraje, se necesitan muchas cosas para afrontar un partido de fútbol, sobre todo jugar, hay que pensar en lo que pase ahí dentro de la cancha, tampoco perder demasiado tiempo en lo que es la altura", inició. Y luego, en este sentido, profundizó: "Sabemos que existe, que está y es un factor extra, pero ​ya hemos ido en otras oportunidades y hemos traído buenos resultados; vamos con la idea de hacerlo en esta oportunidad que no estamos jugando puntos muy importantes".

A su vez, se mostró conforme con la mejoría exhibida por el equipo ante Argentina: "El otro día ya el equipo mostró otra cara y queremos seguir por ese camino, estamos con mucha energía y pensando en positivo de que va a ir bien", declaró.

Sobre si están obligados a sumar de a tres ante Bolivia, respondió: "Nosotros estamos obligados, ya Bolivia será un tema de ellos, pero nosotros estamos obligados, estamos en igualdad de puntos con tras selecciones y quedan pocos partidos para el final, así que estos puntos son claves porque son lo próximo, después veremos lo que se viene más adelante. Pero sí que estamos obligados a sumar porque ya venimos de tres derrotas consecutivas", finalizó.