Hay confianza en el regreso del "Liverpool del Apertura" para romper con una tendencia ante Nacional

Liverpool tiene 90 minutos para asegurarse un segundo y tercer partido y poder ser campeón uruguayo. La tiene muy difícil, porque Nacional ya se quedó con la Anual y la estadística lo respalda: en 16 de las 18 ocasiones que esa tabla otorgó ventajas en la definición de la temporada, su dueño fue campeón. El tricolor ante Defensor Sporting (2008/09) y Danubio frente a Wanderers (2013/14), son los únicos que han logrado ser campeones uruguayos sin haber ganado la Tabla Anual desde que la acumulada tiene peso en la definición (2003).



El equipo dirigido por Jorge Bava va por la tercera heroica y lo hará invocando al “Liverpool del Apertura”. “El grupo se siente muy bien, ansioso y con ganas de que llegue la semifinal. Estamos bien y confiados en poder forzar esos dos partidos”, explica el delantero negriazul Pablo González. Y añade: “El grupo logró levantar el nivel, no solo individual, sino que también en lo grupal, nos sentimos muy bien en los entrenamientos y en los partidos. Creo que encontramos al Liverpool de los últimos partidos del Apertura, donde el nivel era muy bueno, no solo los que juegan. Y no solo los que entran, también en el recambio”.



Aquel campeón del primer torneo de la temporada no fue el mismo luego de caer en la final del Intermedio con Nacional, tuvo altibajos y perdió la acumulada, pero logró la clasificación a la Copa Libertadores por quinto año consecutivo. “Venimos bien, por suerte pudimos meternos en fase de grupos, que no es poco para el club, es algo inmenso. Pero el otro objetivo es, ya que estamos en el ruido, ser campeones. Ya quedamos en la historia del club, pero creo que podemos lograrlo. Hay que ganar el primer partido. Va a ser largo, pero creo que estamos bien, nos sentimos cómodos”, sostuvo el ‘8’ negriazul.

El equipo de Belvedere sabe que tiene individualidades en las que apoyarse y que le han dado muchos de los puntos. Si bien Alan Medina ha bajado su caudal de gol, Thiago Vecino ha reencontrado la facilidad de definir en el área. Y a pesar de que este Liverpool ya no cuenta con jugadores como Gonzalo Carneiro (hoy en Cruz Azul) y Joaquín Sosa (Bolonia), González es el primero en decir que las incorporaciones “han sumado mucho. Tanto Gastón Rodríguez como Ayrton Cougo se integraron de buena manera.



Una nueva definición vuelve a reunir a los dos mejores equipos del año. Liverpool y Nacional se han enfrentado tres veces: un empate sin goles y dos triunfos del albo por 1-0. En el histórico llevan 43 partidos disputados y allí la estadística también respalda al tricolor con 25 triunfos contra ocho.



“Nos enfrentamos varias veces y nos quedamos con ese sabor amargo de no poder haber llegado la victoria. Pero los partidos que jugamos con ellos estuvimos a nivel, tanto la final del Intermedio como en los del resto del año. De todos modos, ahora será otra historia”, asegura Pablo González, quien afirma estar “a gusto con Liverpool”, equipo al que regresó este año para sacarse la espina de no debitar en la A.



“El grupo está muy bien y eso sobre pasa todo lo individual”, concluye.

“Con mucha confianza y ganas de lograr otro sueño”

El cabezazo de Ribair Rodríguez vence a Lentinelly. Foto: Leonardo Mainé

Sebastián Lentinelly se perdió el Intermedio por lesión y reconoce que le costó el regreso. “Fue un golpe muy duro, se dio cuando ganamos el Apertura y me hubiese gustado seguir por esa misma línea. Traté de aportar al grupo desde donde tocaba”, confesó el arquero.



La falta de ritmo le hizo pasar nervios al volver, pero está listo para el arco si así lo desea el DT. “El equipo se acostumbró a pelear por cosas importantes. Es muy lindo entrar por primera vez en la historia a grupos de Libertadores, se vienen haciendo muy bien las cosas desde juveniles y eso da sus frutos”, indica Lentinelly, y agrega que luego de ganar el Apertura hubo un bajón y costó ”acomodarse de nuevo”.



Sobre el papel de sus compañeros afirmó que a Vecino “se le vienen dando las participaciones en los goles y es muy importante tener al nueve en un buen momento. Gastón es un gran jugador, si lo tenemos en su máximo nivel nos va aportar muchísimo de cara a las finales. A Alan ya lo conocemos, en estos momentos es cuando más le gusta aparecer. Veo a todos con mucha confianza y ganas de lograr otro sueño.