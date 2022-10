La sangría que sufrirá Nacional en 2023 y cuánto dinero necesita para equilibrar las cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los tiempos de Nacional no dan para nada. Ni siquiera para festejo. De ganar la Tabla Anual con dos fechas de anticipación pasó, de una semana a la otra, a quedarse con el Clausura en la penúltima jornada. Y cuando quiera acordar, mientras se prepara para cerrar el torneo el domingo contra Danubio, tendrá que mirar de reojo lo que será la final con Liverpool del domingo 30 y luego pensar en suplir a los jugadores que se le marcharán el año que viene.

Con uno de los objetivos ya alcanzados y el título del Uruguayo en puerta, los dirigentes prefieren barajar con cautela las diferentes opciones que manejan para saldar las bajas que -ya saben- se le presentarán la próxima temporada.

Hay tres que son casi un hecho y conforman parte de la columna vertebral del equipo. La primera, y a día de hoy la más cierta, es la ida de Luis Suárez, quien manifestó en varias oportunidades que se irá del club una vez que finalice su participación en el Mundial de Qatar 2022. Así lo acordó con el presidente José Fuentes y así lo ratificó en una entrevista con el diario español Marca, al referirse a una eventual partida a Los Ángeles Galaxy: “Es una de las opciones que veo muy cercana, pero ahora no pienso en eso”.



La otra es la de Felipe Carballo, que, según supo Ovación, ve con buenos ojos la posibilidad de concretar un pase para continuar su carrera en Brasil, México o Estados Unidos a sus 26 años.

Y el que también abrió la puerta de salida en un futuro cercano fue Sergio Rochet en una rueda de prensa que concedió esta semana: “El domingo en el Parque lo voy a disfrutar (al partido contra Danubio) como si fuera el último”.



“Seguramente haya alguna propuesta para irme después de diciembre y nos sentaremos a hablar con Nacional. Yo estoy tranquilo por lo que di”, manifestó.

Luis Suárez 35 años Luis Suárez, firme desde un primer momento en que su llegada a Nacional sería solo por tres mes, dejará el club en calidad de libre luego del Mundial de Qatar 2022, que jugará con Uruguay.

Felipe Carballo 26 años Después de migrar al fútbol europeo, Felipe Carballo regresó a Nacional en busca de minutos. No solo los tuvo en este tiempo, sino que creció como jugador y ahora las posibilidades de salida volvieron a acrecentarse.

Sergio Rochet 29 años En enero del año pasado Sergio Rochet renovó contrato por dos años más: hasta diciembre de 2023. Sin embargo, el arquero recientemente dio a entender que el partido frente a Danubio, además de ser el último del Clausura, probablemente será su despedida del Gran Parque Central tras un ciclo de tres años y medio.

Desafíos para 2023

Nacional necesitará, por un lado, sacar rédito de la venta de jugadores para solventar parte de sus gastos fijos. “Alguno se va a ir, aunque el mercado de fin de año es más pobre que el de mitad de año”, adelantó Sebastián Taramasco, gerente deportivo del club.



Y, en miras de reforzar el plantel para el primer semestre de 2023, apuntará, por otro, a recomponer la sangría que sufrirá el día que se vayan sus tres principales jugadores. “Este año, para cubrir el presupuesto se vendió, pero para bancar el presupuesto que tiene Nacional hay que vender por US$ 6 o 7 millones todos los años”, completó Fuentes.

“De las transferencias esas generalmente hay que deducir el 20% del jugador, el 10% de los representantes y el 10% si es de un equipo del interior. Entonces, lo que recibe el club a veces ronda el 50 o 60% de la cifra que se transfiere”, explicó.



Por ahora, la dirigencia evita hablar de reestructura y sigue con los ánimos limitados a la obtención del Campeonato Uruguayo. Pero, en paralelo, ya trabaja sigilosamente para no dar pasos en falso. Tanto así que la continuidad del entrenador Pablo Repetto seguirá bajo la lupa, aunque la intención primaria es que se quede, explicó el mandatario tricolor a Ovación. “Sí, pero hasta que no termine (el Campeonato Uruguayo) no vamos a apurar nada”, aclaró.

José Fuentes, presidente de Nacional. FOTO: Leo Mainé.

Fuentes reveló que para solventar a sus más de 300 funcionarios y a los futbolistas que integran el plantel principal, el club requiere al menos llegar a la cifra mensual de US$ 1,2 millones. “Nacional ha crecido mucho institucionalmente y eso hace que todos los costos aumenten proporcionalmente. Cuando crecés en Los Céspedes, en el Parque, tenés más gastos y eso te implica mayor dinero. Para el presupuesto de Nacional precisás el 25% de la televisión, socios, campeonatos internacionales y transferencia. Si vos lográs cubrir esas cuatro, tenés un presupuesto equilibrado en el año para cubrir los gastos corrientes”.



En el próximo mercado de transferencias el presidente buscará imitar los “resultados positivos” que observó tras el último período.