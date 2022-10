Anual y Clausura: así quedaron las tablas tras el título de Nacional y qué necesita Peñarol para ir a la Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A falta de una fecha para terminar la temporada regular, Nacional se quedó con el Torneo Clausura y la Tabla Anual y de este modo definirá el Campeonato Uruguayo con Liverpool, campeón del Torneo Apertura.

Nacional llegó a 31 puntos en el Clausura y le sacó cuatro de ventaja a River Plate y Deportivo Maldonado cuando quedan tres por jugar. En la Anual, que ya la había ganado la fecha anterior, le sacó siete de ventaja al negriazul y 18 al conjunto fernandino.

Al haber ganado la Anual y el Clausura, el Bolso está ahora a solo 90 minutos de quedarse con el título absoluto cuando enfrente el próximo 30 de octubre a Liverpool (campeón del Apertura) en el Estadio Centenario. Si vence al negriazul en el primer partido (habrá alargue y penales si persiste el empate), será campeón. De lo contrario, jugará dos finales más en formato de ida y vuelta por puntos y diferencia de goles.

Lo que está en juego en la última

En la última jornada del Clausura solo se definirán algunos puestos de clasificación a copas. Lo que está claro es que nadie moverá ni a Nacional (78) ni Liverpool (71) de los dos primeros lugares de la acumulada, por lo que ingresarán directo a la fase de grupos de Copa Libertadores.



Tercero está Deportivo Maldonado (60), pero hay que recordar que aún a Boston River (58) no se le otorgaron los puntos por el partido ante Peñarol que se suspendió por incidentes en la tribuna aurinegra cuando iban 87' y con triunfo parcial del Sastre por 2-1. Vale recordar que el que termine en el tercer lugar irá a Fase 2 de la Libertadores y el cuarto a Fase 1.

Del quinto al octavo puesto hoy estarían clasificando a Copa Sudamericana: Defensor Sporting con 58 puntos, River Plate con 57 y Danubio y Peñarol con 56. Todos ellos aún tienen chances matemáticas de entrar a Libertadores, pero saben que como mínimo irán a Sudamericana. Del noveno puesto para abajo, nadie los puede alcanzar.

¿Peñarol puede ir a la Libertadores 2023?

Peñarol, hoy octavo en la Anual, tiene prácticamente descartada su participación en la Libertadores. Ya sabe que no puede alcanzar a Nacional, Liverpool y Deportivo Maldonado y cuando a Boston River le confirmen los puntos del partido suspendido ya quedará sin chances.



Es decir que para que Peñarol pueda ir a la Libertadores necesita que a Boston no se le adjudiquen los puntos, algo poco probable, pero a su vez debería vencer a Cerro Largo en la última fecha y esperar que no ganen Boston River, Defensor, River ni Danubio.

La última fecha

La Mesa Ejecutiva todavía no oficializó cómo se jugará la última jornada. El proyecto que se maneja es el siguiente:



VIERNES 21 DE OCTUBRE:



- Fénix vs. Liverpool (15:15) - Parque Capurro



SÁBADO 22 DE OCTUBRE:



- Defensor Sporting vs. Rentistas (16:30) - Luis Franzini



- Cerro Largo vs. Peñarol (19:00) - Ubilla de Melo



DOMINGO 23 DE OCTUBRE:



- Plaza Colonia vs. Cerrito (11:00) - Parque Prandi



- River Plate vs. MC Torque (16:00) - Parque Saroldi



- Nacional vs. Danubio (19:30) - Gran Parque Central



LUNES 24 DE OCTUBRE:



- Albion vs. Deportivo Maldonado (16:15) - Estadio Centenario



- ​Boston River vs. Wanderers (16:15) - Juan A. Lavalleja de Trinidad

Descenso: todo definido

En la zona roja ya se conocen los tres equipos que perdieron la categoría: Cerrito, Rentistas y Albion. En sus lugares, el año que viene, ingresarán Racing, La Luz y el ganador de la llave Rampla Juniors-Cerro.



El último domingo jugaron el encuentro de ida para definir el tercer ascenso: ganó el albiceleste por 1-0.