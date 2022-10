Repetto tras salir campeón: "Fuimos justos vencedores del torneo; la mira está puesta en la final con Liverpool"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional es campeón del Torneo Clausura. Lo logró de manera anticipada en la fecha 14 al vencer al ya descendido Cerrito. Tras levantar la copa, el entrenador Pablo Repetto se refirió al desarrollo del partido, lo que le espera a su equipo y el sistema táctico.

Sobre el resultado, en el solo hubo un gol de diferencia, el DT tricolor expresó: “Sí, creo que en el 2-0 estábamos tranquilos, parecía que venía tercer nuestro y en esta jugada, la única que ellos tienen, nos convierten y luego terminas nervioso porque con cualquier pelota se puede complicar. Nos inquietaron a lo largo del partido, pero lo importante es que ganamos, era un partido difícil por lo emocional, porque nos jugábamos la chance de ganar el Clausura, fuimos justos vencedores del torneo”.

"Nosotros, independientemente de que ganamos estos dos últimos partidos, en los anteriores merecimos mejor suerte con River, nos pasó algo parecido con Defensor... a veces te dan esas rachas que te tocan y no podés ganar, eso te genera ansiedad. Pero pudimos ganar esos dos partidos, duros por lo emocional tras cuatro sin ganar. Se hizo justicia y ganamos el campeonato de forma merecida”, añadió Repetto.

Sobre por qué no cambió el sistema tras los cuatro empates consecutivos, el entrenador del albo explicó: "Porque habíamos trabajamos todo el año así, el equipo había convertido todos los partidos, generando mas de lo que convertía, entonces ¿por qué cambiar? No habíamos tenido la solidez de antes, cambiar a veces no te hace mejorar, confiamos en lo que habíamos hecho todo el año".



"Esto nos da la posibilidad de jugar para ganar el Campeonato Uruguayo. Tenemos que jugar antes con Danubio, pero la mira está puesta en la final con Liverpool", concluyó Repetto.



Para Nacional se trató de su octavo título del Torneo Clausura desde que se instauró esta modalidad en el Campeonato Uruguayo y el primero desde 2019 cuando lo había ganador por última vez.