Se dio la lógica y Nacional ganó la Anual y el Clausura: dos mundialistas, Carballo a otro nivel y un banco de lujo

Nacional campeón del Torneo Clausura. Y no hay mucho vuelta que darle. El mejor plantel del medio liquidó el certamen una fecha antes y, sumado a la obtención de la Tabla Anual, quedó a 90’ de poder quedarse con el Campeonato Uruguayo el próximo 30 de octubre en la semifinal con Liverpool.

Lo de ayer ante Cerrito no merece mayor análisis. Se enfrentaron el mejor y el peor equipo y las diferencias quedaron a la vista: calidad de jugadores puesto por puesto, objetivos deportivos (el auriverde ya está descendido) y conexiones colectivas entre un equipo que salió decidido a liquidar el torneo y otro que se plantó en su campo con el objetivo de poder aguantar el cero y buscar responder de contragolpe.

El festejo de los jugadores de Nacional ante Cerrito. Foto: Juan Manuel Ramos.

Pero esto no es para caerle a Cerrito, que hizo lo que pudo en un año donde no se le dieron los resultados. Aguantó 18’ hasta el gol de Franco Fagúndez. Ahí se terminó el partido. Demasiadas diferencias para un equipo que solo ganó tres encuentros en todo el 2022 y otro que, además de jugar con un muy buen marco de público a favor en el Centenario, puso dos jugadores que en poco más de un mes serán mundialistas (Sergio Rochet y Luis Suárez) y otro que si no está en la selección (Felipe Carballo) es simplemente porque tuvo la “mala suerte” de ser contemporáneo de la mejor generación de volantes uruguayos.



Nacional es el indiscutible campeón del Clausura. Aún cuando tampoco le sobró mucho y regaló un mes sin victorias (cuatro empates al hilo). A diferencia del resto, se impuso en los partidos que tenía que ganar: ante Liverpool en Belvedere para cortarse en la Anual, en el clásico con Peñarol en el Parque y frente a Albion en la penúltima fecha para asegurarse la Anual y para recuperar la punta del Clausura. Y también porque cuando no pudo ganar, no perdió. Empató con River en el Saroldi y con Defensor Sporting en casa. Salvo una fecha con el Darsenero, siempre los miró a todos desde arriba.

Felipe Carballo celebra su gol en el Cerrito-Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos.

Pablo Repetto encontró un equipo que consolidó a partir de la llegada de Suárez y que con el correr de los partidos empezó a salir de memoria. A eso le agregó un banco de lujo para un Nacional que se había armado para pelear la Copa Sudamericana y terminó defendiendo con ese plantel el torneo local. ¿Cuántos de los suplentes que tiene este conjunto tricolor serían titulares en los otros 15 equipos del Uruguayo? Emmanuel Gigliotti, el Colo Ramírez o Francisco Ginella, por nombrar algunos casos.



Volviendo a lo de ayer. Cerrito jugó para sufrir lo menos posible y Nacional lo liquidó rápido. Se fue al descanso con el ya mencionado gol de Fagúndez y el auriverde zafó de recibir dos tantos más, bien anulados, por posiciones adelantadas. Poca ventaja para un equipo tricolor que mereció irse con algo más.

Pablo Repetto en Cerrito-Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos.

En el complemento, nada cambió. Nacional salió con la misma tónica y rápidamente a los 46’ puso el segundo con una exquisita definición de Carballo por encima del arquero. El arquero Nicolás Gentilio evitó la goleada y luego Cerrito descontó en el final tras una desatención tricolor para maquillar un resultado mentiroso.



Está claro que contra Liverpool será otra historia. El equipo de Jorge Bava tiene un sistema aceitado y cuenta con varios nombres como para poder emparejar la historia y competirle a Nacional. Lo que está claro es que el Bolso llega dulce al cierre de la temporada y con la ventaja de que incluso puede perder hasta los dos primeros partidos con el negriazul y aún así ser campeón uruguayo. Con el panorama actual y el extenso plantel de Nacional, es una obviedad hablar de favoritismos.

Franco Fagúndez celebra el gol en el Cerrito-Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos.

Luego de los cachetazos recibidos ante Goianiense y Rampla Juniors que lo sacaron de la Sudamericana y la Copa AUF Uruguay respectivamente, el tricolor tiene la chance de coronar un 2022 que quedará marcado para siempre no por la importancia del título, si no por la vuelta del Pistolero.