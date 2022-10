Cómo se jugaría la última fecha del Torneo Clausura: así es el proyecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura ya tiene campeón y es Nacional. De todas maneras, la última fecha será la que termine de definir a los clasificados a las copas internacionales del año próximo.

Sabido es que los tricolores y Liverpool ya están clasificados a fase de grupos de Copa Libertadores, pero son los seis equipos que están por debajo los que luchan por los dos puestos restantes, así como también acomodarse mejor en Copa Sudamericana.

Más allá de que todavía no se ha hecho oficial por la Mesa Ejecutiva, ya existe un proyecto de fecha que llevaría a que la última jornada se dispute entre el viernes 21 y el lunes 24 de octubre.

Así se jugaría la fecha 15 del Clausura:

VIERNES 21 DE OCTUBRE:



- Fénix vs. Liverpool (15:15) - Parque Capurro



SÁBADO 22 DE OCTUBRE:



- Defensor Sporting vs. Rentistas (16:30) - Luis Franzini



- Cerro Largo vs. Peñarol (19:00) - Ubilla de Melo



DOMINGO 23 DE OCTUBRE:



- Plaza Colonia vs. Cerrito (11:00) - Parque Prandi



- River Plate vs. MC Torque (16:00) - Parque Saroldi



- Nacional vs. Danubio (19:30) - Gran Parque Central



LUNES 24 DE OCTUBRE:



- Albion vs. Deportivo Maldonado (16:15) - Estadio Centenario



- ​Boston River vs. Wanderers (16:15) - Juan A. Lavalleja de Trinidad