Gremio vs. Montevideo City Torque por Sudamericana: día, hora y dónde ver una final por el primer puesto del grupo F

Este martes se define el grupo F de la Copa Conmebol Sudamericana con una especie de final entre Gremio y Montevideo City Torque en Porto Alegre, Brasil. Pero que también es una revancha, porque el conjunto uruguayo no se mueve del primer lugar desde la primera fecha, cuando le ganó precisamente al tricolor gaúcho en el Estadio Centenario por 1-0.

Desde entonces, el equipo que conduce Marcelo Méndez ganó tres partidos más solo perdió uno (frente a Deportivo Riestra en Argentina), y llega a esta sexta fecha decisiva líder con 12 puntos. Mientras que los brasileños están segundos con 10 unidades, producto de aquella derrota, tres victorias y un solo empate (contra Palestino en Chile).

Por lo tanto, un empate le basta a los Ciudadanos para quedarse con el primer puesto del grupo F y por defecto la clasificación directa a los octavos de final del certamen. Pero una victoria de los gaúchos desplazaría al equipo uruguayo al segundo lugar, que significa clasificar a los playoffs contra los terceros de la fase de grupos de la Libertadores: una especie de 16avos de final.

El partido de este martes entre Gremio de Porto Alegre y Montevideo City Torque en la Arena do Gremio, por la sexta y última fecha del grupo F, se juega desde las 19:00 horas y se puede ver en vivo por DGO (streaming de DirecTV), o bien seguir el minuto a minuto a través de Ovación.