Gonzalo Gelini llegó a Uruguay desde Boca: "Tengo muchas ganas de jugar el clásico, sé que Peñarol ganó más"

Peñarol tiene una nueva incorporación para afrontar lo que resta de la temporada. Gonzalo Gelini, delantero argentino de 19 años, llegó este miércoles a Uruguay para convertirse en nuevo jugador aurinegro. El atacante, conocido como el “Eléctrico”, arriba procedente de Boca Juniors en condición de préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.

Como parte del acuerdo, Peñarol se queda con un 10% del pase del futbolista en concepto de vidriera. Además, la cesión contempla una condición vinculada a su participación: si Gelini disputa 20 partidos como titular, el club aurinegro deberá abonar un cargo por el préstamo.

El joven atacante arribó a Uruguay con entusiasmo y dejó en claro desde sus primeras declaraciones el conocimiento que tiene sobre la historia del club que defenderá. “Muy contento, muy feliz por venir a Peñarol. Mi familia está muy feliz. Con muchas ganas de estar con el grupo. Sé la historia de Peñarol: ganó cinco Libertadores, tres Intercontinentales...”, expresó.

Gelini todavía no tuvo contacto con Diego Aguirre, pero espera hacerlo en las próximas horas. “Estaría a la orden de Aguirre, estoy a disposición del técnico. Creo que la revisión médica me la hago hoy, así que creo que para el finde estoy a la orden. Todavía no hablé con el DT, hoy quiero hablar bien con él cuando tenga la posibilidad”, señaló.

El pase al fútbol uruguayo se concretó con rapidez: “Se dio todo muy rápido, me enteré antes de ayer. Cuando me contaron fue algo muy loco, yo estaba muy contento por venir a un club tan grande como Peñarol, uno de los mejores de América y el mejor de acá de Uruguay”, contó el argentino.

Marcelo Solomita de Peñarol junto al argentino Gonzalo Gelini. Foto: Darwin Borrelli

Sobre sus características, Gelini se definió como un futbolista ofensivo que apuesta principalmente a la velocidad y el desequilibrio. “Soy un atacante muy rápido, de gambeta, de jugar en equipo e ir mucho a los espacios”, explicó.

El apodo “Eléctrico” también está directamente relacionado con esa virtud. “Me pusieron el ‘Eléctrico’ en las inferiores de Boca, por la velocidad”, revelo.

En su llegada a Peñarol, además, Gelini se reencontrará con Leonel Jaime, a quien conoce de su etapa en el fútbol argentino. “Conozco a Leo, nosotros nos enfrentamos en Reserva, en los clásicos. Me pone muy contento por él, que la está rompiendo, en River también la rompía”, comentó.

El atacante no ocultó sus ganas de debutar y, especialmente, de disputar el clásico ante Nacional. “Estoy muy ansioso, pero lo tomo con mucha tranquilidad. Tengo muchas ganas de empezar a jugar, estoy en un cuadro grande. Le doy las gracias a Boca por dejarme salir”, manifestó.

Y antes de comenzar su etapa como jugador de Peñarol, dejó clara una de sus primeras metas: “Quiero jugar el clásico, tener minutos, ojalá”. Además, demostró que ya conoce uno de los principales argumentos de la rivalidad del fútbol uruguayo: “Sé que Peñarol ganó más clásicos que Nacional”.

Gelini llega así a un Peñarol que suma una nueva alternativa ofensiva y que apuesta por el joven argentino para potenciar su ataque. El “Eléctrico” ya está en Uruguay, espera completar la revisión médica y ponerse cuanto antes a las órdenes de Aguirre.