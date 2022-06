Giovanni González no descartó volver a Peñarol: “Mi prioridad es jugar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giovanni González dejó Peñarol en el período de pases de verano y no lo hizo de una manera que gustó en el club mirasol, pero de todas maneras, el lateral derecho de 27 años no descartó regresar a la institución aurinegra así como tampoco otras ofertas de diferentes mercados.

"Me quedan dos años más de contrato en España y mi prioridad es jugar, mostrarme, rendir y poder sentirme importante en un equipo”, dijo el futbolista en entrevista con Punto Penal (Canal 10), agregando que “es un año especial por el Mundial porque si fuera otro momento te diría que me quedo en España a pelearla".

Surgido en las inferiores de River Plate, Giovanni pasó a Peñarol antes de emigrar este año al Mallorca pero su salida no quedó del todo clara en filas aurinegras y así lo hizo saber en su momento el presidente Ignacio Ruglio.

Sin embargo el lateral derecho remarcó que "de Peñarol me fui de la mejor manera que me podría haber ido" tras haber sido campeón del Uruguayo 2021.

“Si bien no es que no esté conforme con los minutos que jugué en Mallorca, estaba acostumbrado a jugar los 90 todos los partidos. Eso te cambia todo, desde la dinámica del cuerpo, el ritmo de competencia y por supuesto el sentirte importante", agregó el futbolista.

Acerca de un posible regreso a Peñarol, Gio contó que “quiero volver a sentirme importante en un equipo. Necesito jugar. No le cierro la puerta a nadie”.

Por último y sobre la posibilidad de volver a ser seleccionado con Uruguay en un año muy importante, el lateral expresó que “me tengo esa fe, esa energía de que le puedo pelear a cualquiera. Puedo ganarlo o no, pero la voy a pelear hasta el final y por eso quiero jugar también, para que me puedan ver”.