"Gané mi partido más difícil": Lucca Rodríguez, juvenil de Liverpool, y su carta tras luchar contra el cáncer

Lucca Rodríguez (17), arquero juvenil de Liverpool, publicó una extensa carta en sus redes sociales narrando su dura lucha tras curarse de un diagnóstico de cáncer óseo en la rodilla que recibió a fines de 2025. "Hoy, 28 de agosto de 2026, puedo decir que gané mi partido más difícil", comienza la publicación del futbolista.

“Aquel 18/12 recibí esa noticia tan dura que me cambió la vida. Cáncer, quimioterapias, cirugías y en algunos casos amputación. Esas palabras dieron vuelta por mi cabeza luego de salir del consultorio hasta que en un momento caí", recuerda el golero que este viernes recibió el alta.

Y continúa: "Con mi hermano hablándome y haciendo lo posible para despejarme y mantenerme fuerte durante esos minutos hasta que no aguante más. Aún tengo esa imagen grabada de mi madre junto a sus dos hijos abrazándose y consolándose el uno al otro pensando en lo que se venía. Al llegar a casa y ver a mi padre ya informado de todo, destrozado y aún sin creer la noticia es otra imagen que sigue hasta el día de hoy. Mis padres, lo más grande que tengo, verlos tristes y vencidos me destruyó. Después tocaba informarles a mis amigos, familia y allegados, al ver sus caras en shock entendí lo que significaba para ellos y prometí no bajar los brazos (…)” .

Lucca Rodríguez, juvenil arquero de Liverpool, junto a su familia.

“Decirle hasta pronto a lo que más amo: el Fútbol. Dolió, pero ya había prometido algo", continúa el mensaje. El 23 de diciembre se realizó la primera cirugía y junto a ella "una gran noticia" —recordó— "el tumor no invadió otra zona del cuerpo y esto cambió totalmente el panorama para bien".

“El 29/12 llegó mi primera quimioterapia y al pasar de los días ya vi cambios en mi físico, caída de pelo, cansancio, etc. Fueron 3 meses de quimioterapia que se pasaron rápido para planificar lo más difícil. 24/3: el día de la cirugía. Volvió el miedo, la ansiedad y los nervios. 10:00 am ingresé al block lleno de dudas y sin saber que iba a ser de mi pierna después de esas cinco horas y media de cirugía. Gracias a Dios, la cirugía fue exitosa y ya estaba de nuevo. Cuatro meses sin poder caminar eran los que esperaban”.

"Hijo ya no hay más cáncer"

“Llegó el 14/4 y con una llamada de mamá entre lágrimas me dijo ‘Hijo ya no hay más cáncer’. El resultado llevó su tiempo pero ahí me di cuenta de que tantos meses de internaciones, estudios, cirugías que fueron interminables valieron la pena 100% y escucharla a ella llorando de alegría me dio aún más fuerzas para poder terminar esto”, siguió.

El cartel de sus compañeros de Liverpool para Lucca Rodríguez.

"Hoy escribo esto para cerrar esta etapa de mi vida. Ya deseando retomar lo que más amo y con esas actividades que hacía para pasar la página diciendo que le gané al cáncer”, concluye el mensaje de Lucca Rodríguez, quien formó parte de las juveniles de la selección uruguaya y es jugador de Liverpool.