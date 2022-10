El futuro de Leo Coelho en Nacional: qué necesita el club para adquirirlo y qué puede hacer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un jugador que sale de memoria en el once de Pablo Repetto y que en poco tiempo se ganó el apoyo de los hinchas de Nacional. Leonardo Coelho es una pieza fundamental para el tricolor y sus números con el equipo lo demuestran: por el certamen doméstico, fue titular en 28 de los 30 partidos disputados en el año y, a nivel internacional, jugó desde el arranque en los nueve encuentros donde tuvo minutos.



A un mes y 20 días de que finalice su préstamo desde el Atlético San Luis de México, la duda pasa por conocer qué sucederá con el zaguero brasileño teniendo en cuenta dos cuestiones esenciales: ¿qué necesita Nacional para su continuidad y qué puede hacer? El albo tiene en su poder una opción de compra de US$800.000 que puede hacer valer hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que expira el contrato del futbolista con la institución.

Según pudo saber Ovación con fuentes allegadas al tricolor, la opinión sobre Coelho en el club es unánime: consideran que el zaguero es un jugador de calidad y están más que conformes con lo demostrado dentro de la cancha, pero también saben que lo decisivo para poder retenerlo es el aspecto económico. ¿Puede hoy el club hacer frente a ese monto ya estipulado? Según informaron, el club no está en condiciones de abonar ese dinero.



Esto no significa que el club no desee su continuidad ni tampoco confirma su permanencia o salida, sino que muestra que en las condiciones actuales no se podría dar su renovación. De hecho, en el club lo valoran tanto que ni siquiera ponen en la balanza el hecho de que tenga 29 años y su posible valor de reventa, sino que se trata de un hecho objetivo: el costo que implicaría la operación.

En estos momentos el foco del club está en la recta final del Campeonato Uruguayo y consideran que ya habrá tiempo para abocarse de lleno al tema, pero a la hora de sentarse a negociar buscarán reducir el costo total de una posible transferencia o lograr pagar la cifra establecida en una cantidad de cuotas que le pueda dar la posibilidad de efectuar el pago. En las condiciones actuales no es que no desean hacerlo, sino que no pueden. En la interna de la institución tratan el tema con cautela y no confirmaron si ya iniciaron o no la negociación.

Un zaguero completo: también aporta gol

A pesar de que está lejos de ser su función esencial, Leonardo Coelho también le ha aportado gol al elenco tricolor en dos ocasiones. El primer tanto lo marcó el 9 de julio de 2022 en la victoria 3-1 ante Plaza Colonia por la cuarta fecha del Torneo Intermedio. El otro fue el 1 de octubre en el encuentro entre Fénix y Nacional en el Parque Capurro. El partido finalizó 1-1 y el tricolor había comenzado abajo en el marcador ante el equipo de Ignacio Pallas, que logró la ventaja a los 58 minutos por intermedio de Roberto Fernández. Sin embargo, en el tiempo de adición apareció el gol de Coelho que evitó la caída de los de Repetto. El zaguero le marcó a su exequipo.