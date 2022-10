Campeonato Uruguayo: qué rivales les quedan a los equipos que están en la pelea y cómo se resuelve la definición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quedan solo tres fechas para terminar el Torneo Clausura y de esa forma el Campeonato Uruguayo entra en su parte más caliente. Si bien hay siete equipos que matemáticamente tienen chances de quedarse con el certamen, la pelea parece estar entre los cuatro primeros: River Plate (26 puntos), Nacional (25), Defensor Sporting (23) y Deportivo Maldonado (23).

Danubio (21), Liverpool (19) y Peñarol (18) aún cuentan con posibilidades desde lo numérico, pero están más atrás y con poco margen.

¿Qué le queda a cada uno?

- River Plate: Liverpool (L), Peñarol (V) y MC Torque (L).

- Nacional: Albion (V), Cerrito (V) y Danubio (L).

- Defensor: Danubio (L), Deportivo Maldonado (V) y Rentistas (L).

- Deportivo Maldonado: Fénix (V), Defensor (L) y Albion (V).

- Danubio: Defensor (V), Albion (L) y Nacional (V).

- Liverpool: River Plate (V), Cerro Largo (L) y Fénix (V).

- Peñarol: Boston River (V), River Plate (L) y Cerro Largo (V).

La fecha número 13 se jugará entre martes y jueves

Martes 11 de octubre



- Fénix vs. Deportivo Maldonado (16.00 - Parque Capurro).

- Cerro Largo vs. Rentistas (18.30 - Ubilla).



Miércoles 12 de octubre



- Plaza Colonia vs. MC Torque (12:15 - Parque Prandi).

- Boston River vs. Peñarol (19.00 - Parque Viera).

- Defensor Sporting vs. Danubio (21.30 - Luis Franzini).



Jueves 13 de octubre

​

- River Plate vs. Liverpool (15.00 - Parque Saroldi).

- Albion vs. Nacional (19.00 - Estadio Centenario).

- Wanderers vs. Cerrito (21.30 - Parque Viera).

La definición

Nacional tiene siete puntos de diferencia sobre Liverpool (72 a 65) en la Tabla Anual y si este jueves le gana a Albion se quedará con la acumulada y se meterá en la definición. Todo indica que, salvo una catástrofe, el tricolor se asegurará la Anual antes del cierre de la temporada.



Si el tricolor gana el Clausura y la Anual, jugaría un partido ante el campeón del Apertura: Liverpool, que hasta el momento es el único que tiene su lugar asegurado en la definición. Si Nacional se impone ese partido sería automáticamente campeón uruguayo, pero si pierde la definición se estiraría a dos partidos más.



Si Nacional solo gana la Anual, jugará dos partidos ante el ganador de Liverpool y el campeón del Clausura. En caso de que no se quede ni con el Clausura ni la Anual no entrará en la definición.