Fútbol femenino: Uruguay perdió 1-0 con Colombia se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2027 en Brasil

La primera edición de la Liga de Naciones de fútbol femenino de Conmebol -clasificatoria al Mundial de Brasil 2027- tuvo en la pasada jornada su penúltima fecha y fue en la que Uruguay confirmó que se quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo luego de caer por 1-0 ante Colombia en el Estadio Pascual Guerrero.

Gisela Robledo, a los 14 minutos, puso el único tanto del partido que significó la sentencia de la clasificación de la selección cafetera junto a Argentina, luego de que ambas lleguen a las 17 unidades, sacando seis de diferencia con sus más inmediatas perseguidoras.

Uruguay, que suma cinco unidades tras siete partidos disputados y cerrará el torneo el próximo martes a las 20:00 en el Estadio Centenario frente a Venezuela buscando su segunda victoria, formó con Agustina Sánchez; Fátima Barone (Juliana Viera), Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Ángela Gómez; Solange Lemos, Ximena Velazco (Alaides Paz), Karol Bermúdez (Belén Aquino), Pamela González.

A esta altura. solo restan conocer los dos cupos que participarán del repechaje que en este momento le pertenecen a Venezuela y Ecuador —11 puntos cada uno— pero con una fecha por delante en la que todo puede suceder. Argentina y Colombia confirmaron su presencia al conseguir victorias ante Perú y frente a Uruguay, respectivamente.

Paraguay, con 10 se ilusiona con conseguir uno de los lugares de repesca ya que más allá de tener 10 puntos al igual que Chile, las trasandinas tienen fecha libre en la última jornada y perdieron su chance al caer este viernes ante Ecuador por 2-1. Por su parte las guaraníes vapulearon 8-0 a Paraguay como visitantes y mantiene vivas las ilusiones de seguir en la pelea por estar en la próxima Copa del Mundo.

Cabe recordar que Brasil ya tiene su lugar asegurado por ser el anfitrión, también lo consiguieron Argentina y Colombia por ser líder y escolta de la competencia, mientras que tercero y cuarto —por ahora Venezuela y Ecuador— están entrando al repechaje internacional.