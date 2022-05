Fútbol femenino: discrepancias con sanidad hicieron que cuatro jugadoras no sigan en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Campeonato Uruguayo 2021 de fútbol femenino tuvo su nuevo campeón el pasado fin de semana ya que Defensor Sporting se coronó por primera vez en su historia. Eso llevó a que Peñarol, por segundo año consecutivo, no pudiera consagrarse y por ende no poder recuperar el cetro que consiguió tres años seguidos desde 2017 a 2019.

Más allá de que el plantel mirasol dejó puntos precisamente ante las violetas, el juego que terminó dejando sin chances de título a Peñarol fue el clásico ante Nacional que fue derrota 2-1 y donde cuatro jugadoras históricas no fueron de la partida.

Lourdes Viana, Lorena Graña, Agustina Arámbulo y Stéfany Suárez, que se coronaron en el tricampeonato aurinegro, no estuvieron en el choque ante las tricolores tras no ser convocadas luego de mostrar diferencias con la sanidad del club, encabezada por el doctor Juan Pablo Correa.

Las jugadoras hicieron saber que las discrepancias estaban basadas en el trato que se hacían en las lesiones que las futbolistas sufrían y que de hecho mantuvieron un diálogo con el doctor Edgardo Rienzi, autoridad máxima en la sanidad mirasol, e incluso con el presidente Ignacio Ruglio que, según afirman las futbolistas, les prometió que lo iba a solucionar.

La situación no cambió, las jugadoras entendieron que no se estaba atendiendo su reclamo y más allá de que la Comisión Directiva del club tomó la decisión de que no iban a jugar más por no presentarse al clásico, ellas entiende que la decisión de dar un paso al costado la toma cada una.

"Que las jugadoras no se hayan presentado a jugar un clásico que era decisivo, nos cayó muy mal. No presentarse y perjudicar al equipo, yo no lo acepto", expresó el dirigente Jorge Nirenberg en diálogo con el programa Fútbol a lo Peñarol de la radio 1010.

En redes sociales, las futbolistas se expresaron y una de las más duras fue Lourdes Viana, goleadora histórica de Peñarol en fútbol femenino. La futbolista compartió una captura de un tuit donde se hace referencia a la decisión de Peñarol y añadió: "Que buen medio para enterarse! Informo que no jugamos porque el presidente nos prometió algo y no cumplió! Él mismo nos dijo que las que estábamos de huelga sigamos que lo resolvía a la brevedad".

Agustina Arámbulo, otra de las involucradas, también se expresó en redes sociales y afirmó: "Gracias al Peñarol de antes, al que jugaba con los dientes apretados y le sobraban los huevos. Con ese me identifico, y con ese me quedo. Hoy doy un paso al costado en esta institución".

Lorena Graña no fue ajena a lo ocurrido y también remarcó: "Me duele despedirme de esta forma, y como se dio todo. Creo que tanto yo, como algunas compañeras no merecíamos irnos así del club. Pero por algo pasan las cosas, y todos cumplimos ciclos".