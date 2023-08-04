FIFA investiga posible "mala conducta" en selección femenina de Zambia durante el Mundial: los detalles

La FIFA dijo el viernes que investiga una queja por "mala conducta" en el equipo femenino de Zambia durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y prometió duros castigos si se demuestran las acusaciones.

La organización no ofreció detalles de la denuncia, alegando motivos de confidencialidad, pero distintos medios dijeron que el incidente atañe al entrenador Bruce Mwape por presuntamente tocar los senos de las jugadoras.

"Podemos confirmar que hemos recibido una queja en relación al equipo nacional femenino de Zambia y que está siendo actualmente investigada", dijo un portavoz del ente gestor del fútbol mundial.

"La FIFA se toma muy seriamente cualquier alegación de mala conducta y tiene implementado un proceso claro para cualquiera en el fútbol que quiera informar de un incidente", agregó.

Las alegaciones de abusos sexuales en el equipo femenino de Zambia emergieron en redes sociales el año pasado.

Durante el actual torneo, su entrenador enfrentó numerosas preguntas sobre estas acusaciones, que él rechaza y define como "falsas".

La FIFA subrayó que las denuncias por abusos se gestionan bajo la máxima confidencialidad.

"Cuando es establece la culpa, la FIFA toma las sanciones más fuertes posibles, incluyendo la exclusión de personas del deporte de por vida. Nuestro historial lo demuestra", dijo el portavoz.

Zambia resultó eliminada en la fase de grupos del torneo en Australia y Nueva Zelanda.

Encajó importante derrotas contra España y Japón, pero luego consiguió su primera victoria mundialista ante Costa Rica por 3-1.