Felipe Carballo: su comodidad en Nacional y las tres condiciones para que decida salir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un rendimiento superlativo jamás se puede esconder. Y es por eso que lo hecho por Felipe Carballo en lo que va del Campeonato Uruguayo con Nacional está a la vista de todos. Pablo Repetto lo elogió cada vez que le consultaron por él en rueda de prensa y hasta hizo referencia a que cuando el mediocampista está bien el rendimiento colectivo se potencia de forma notoria.



¿Por qué? Es el encargado de cronometrar los tiempos del equipo, de ser el eje en el centro del campo a la hora de distribuir y el primero en tener vocación defensiva cuando el equipo lo necesita. En la salida desde abajo del tricolor, es la primera opción de los centrales por su calidad y criterio para decidir.



Por eso quizá en los pocos partidos que el albo cayó, además de una merma en el rendimiento del equipo en general, Carballo no pudo mostrar su mejor versión. Ha sido el jugador más determinante y las estadísticas lo demuestran: lleva jugados 43 partidos con Nacional en el año entre la competencia nacional y las internacionales y su posición en el campo no fue impedimento alguno para terminar integrando la tabla de artilleros de su equipo en la temporada con ocho tantos.

Felipe Carballo, Brian Ocampo y Luis Suárez. Foto: Juan Manuel Ramos.

Por eso hasta sus propios compañeros no paran de destacarlo y esta vez fue Luis Suárez el encargado de hacerlo en conferencia de prensa: “Si están en Nacional, por algo es, aunque el que más destaca es Felipe (Carballo) por la visión de juego que tiene, por arriesgar en una zona que ni jugadores europeos lo hacen y me sorprende que siga en el fútbol uruguayo, pero se siente cómodo, querido y contento jugando acá y hay que respetarlo. Ya tendrá sus oportunidades y a donde vaya podrán disfrutar de la calidad de uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo”, expresó.



No es una novedad que tiene talento para volver a Europa tras su breve paso por el Sevilla de España, pero que lo diga alguien que triunfó en todos los lugares que jugó en el Viejo Continente enaltece la figura del número 20.

Qué debe pasar

Ahora bien, considerando que tiene 26 años y está en una edad justa de madurez para jugar en las grandes ligas y exhibir su nivel, ¿qué es lo que debe pasar para que Felipe Carballo decida salir de Nacional en el próximo período de pases?



Lo primero a destacar es que el futbolista está más que cómodo en el club: es hincha de la institución, se siente respetado y querido en el Gran Parque Central y, a su vez, a pesar de que aún es joven, es considerado uno de los referentes en la interna del plantel. De hecho, ha portado la cinta en varias ocasiones cuando Sergio Rochet no ha estado disponible por jugar en la selección.



De esta manera, no será fácil para el centrocampista encontrar un lugar en el que se sienta tan a gusto, pero hay tres condiciones fundamentales para que el jugador pueda emigrar: que el club tenga un prestigio ganado y por lo tanto le permita tener mayor visibilidad, por ejemplo en el Viejo Continente o algún otro mercado poderoso. Que ese equipo al que llegue le pueda asegurar regularidad en cuanto a minutos disputados dado que eso potenciaría su rendimiento y, a su vez, le otorgaría más posibilidades para estar presente en la selección uruguaya. Y, en tercer término, que la oferta que pueda llegar sea considerada satisfactoria por las tres partes: el club, el futbolista y el representante.



¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se irá ante una oferta de cualquier club europeo, por ejemplo. Porque el confort que le brinda su actual club en el día a día es equiparable con muchos de ellos o incluso puede estar por encima en ese aspecto.



Buenas noticias

Diego "Torito" Rodríguez luciendo la camiseta de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El elenco de Repetto finalizó el Torneo Clausura con tres victorias al hilo que influyen en el aspecto anímico en la antesala de la definición del domingo ante Liverpool en el Estadio Centenario, que está prevista para las 16:00.



Al mismo tiempo, el DT recibió otra notificación positiva: Diego “Torito” Rodríguez ya está recuperado de la lesión que lo aquejó, entrenó con normalidad y será parte de los suplentes ante el negriazul dado que el doble cinco dispuesto por el tricolor salió de memoria en casi todo el Campeonato Uruguayo y esta vez no será la excepción: Carballo y Yonathan Rodríguez compartirán el eje. Sin embargo, se trata de un futbolista esencial en el recambio del albo y también en el vestuario por su extensa trayectoria. Cada vez que lo mandan a la cancha responde con toda su categoría.



Repetto dejó claro que “pueden contar con él” y hay poco para especular sobre el equipo que parará el ganador de la Anual. En Nacional tienen claro el objetivo desde todas las esferas: la directiva, los futbolistas y los hinchas ponen la mira en salir campeones por sobre cualquier situación personal o contractual. Cuando inicie el partido no pensarán en renovaciones, sondeos u ofertas que llegaron y en el club albo creen que eso es lo más sano para no desviar la mirada. Y el DT dejó claro que ahora van por confirmar todo lo bueno que han hecho.